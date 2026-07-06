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Pisces Horoscope 6 July 2026: कला संगीत के जातकों को मिलेगी नई ऊर्जा और जीवनसाथी के साथ संबंध होंगे मजबूत

मीन राशि के जातकों के लिए आज सुबह 10 बजे के बाद का समय बेहद खास है. चंद्रमा के आपकी राशि में आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए प्रस्ताव सामने आएंगे.

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Pisces Horoscope 6 July 2026: कला संगीत के जातकों को मिलेगी नई ऊर्जा और जीवनसाथी के साथ संबंध होंगे मजबूत
मीन राशि: विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाने और जरूरतमंदों को वस्त्र-अन्न दान करने से दूर होंगे सारे कष्ट

Pisces horoscope 6 July 2026 meen rashi: आज का दिन मीन राशि के लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि 10 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा. सुबह के समय चंद्रमा कुंभ राशि में रहकर आपके द्वादश भाव को सक्रिय करेगा, जिससे एकांत, खर्च, विदेश संबंधी कार्य और मानसिक विश्राम से जुड़े विषय सामने आएंगे. 10 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व सक्रिय हो जाएंगे.

करियर और व्यापार

सुबह के समय कार्यों को गोपनीय तरीके से आगे बढ़ाना लाभकारी रहेगा. जो लोग शोध, आध्यात्मिक कार्य, चिकित्सा या परामर्श क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय गहराई से सोचने का है. 10 बजे के बाद का समय नई शुरुआत, निर्णय लेने और स्वयं को व्यक्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. कोई नया अवसर या प्रस्ताव सामने आ सकता है, जिसे सोच-समझकर स्वीकार करना उचित रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण में आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाएगी. लोग आपकी बातों और भावनाओं को अधिक ध्यान से सुनेंगे. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का सही समय है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मिलेगा. कला, संगीत और रचनात्मक विषयों में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सुबह अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी रहेगा. बाद में आर्थिक दृष्टि से दिन धीरे-धीरे सुधार की ओर संकेत करेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक संवेदनशीलता अधिक रह सकती है. नींद और आराम पर ध्यान देना आवश्यक होगा. जल तत्व से जुड़े उपाय जैसे स्नान या जल के समीप समय बिताना लाभकारी रहेंगे.

उपायः भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी पत्र अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद लोगों को दूध, वस्त्र व चावल का दान करें.

शुभ रंगः समुद्री हरा.

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