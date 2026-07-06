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Taurus Horoscope 6 July 2026: टीमवर्क से कार्यस्थल पर मिलेगी बड़ी सफलता और आय-व्यय के बीच बनेगा सुंदर संतुलन

वृषभ राशि वालों के लिए आज 10 बजे के बाद चंद्रमा का मीन राशि में गोचर सामूहिक प्रयासों और सामाजिक प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि के सुंदर संकेत दे रहा है.

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Taurus Horoscope 6 July 2026: टीमवर्क से कार्यस्थल पर मिलेगी बड़ी सफलता और आय-व्यय के बीच बनेगा सुंदर संतुलन
वृषभ राशि: जरूरतमंद युवा को अध्ययन सामग्री देने से होगा लाभ

Taurus horoscope 6 July 2026 vrishabha rashi: आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए उपलब्धियों और सामाजिक सहयोग का सुंदर संतुलन लेकर आ सकता है. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहकर आपके कर्मक्षेत्र और प्रतिष्ठा से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगा. इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी क्षमता और अनुभव को महत्व मिल सकता है. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपका ध्यान मित्रों, समूह गतिविधियों और सामूहिक प्रयासों की ओर बढ़ेगा.

करियर और व्यापार

वरिष्ठ अधिकारियों अथवा प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने की संभावना है. व्यवसाय से जुड़े जातकों को ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होने की संभावना है. जिन लोगों के साथ आप लंबे समय से किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं, उनके सहयोग से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. टीमवर्क से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलने की संभावना है. नई तकनीक सीखने से भविष्य में लाभ होगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ मिलकर भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में सहयोग और समझदारी बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को किसी मित्र के माध्यम से नया परिचय प्राप्त हो सकता है. पुराने परिचित से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह दिन संतोषजनक रह सकता है. आय और व्यय के बीच बेहतर संतुलन बनाने का अवसर मिलेगा. यदि आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए धन संचय कर रहे हैं, तो नई योजना बनाने की प्रेरणा मिल सकती है. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आंखों और गर्दन को आराम देना भी आवश्यक रहेगा.

उपायः श्रीकृष्ण मंदिर में सुगंधित पुष्प अर्पित करें और गोविन्द नाम का जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद युवा को अध्ययन सामग्री भेंट करें.

शुभ रंगः फिरोजी हरा.

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