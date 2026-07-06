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Scorpio Horoscope 6 July 2026: घरेलू कार्यों की व्यस्तता से मिलेगी राहत और प्रेम जीवन में बढ़ेगी भावनात्मक निकटता

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज 10 बजे के बाद पांचवें भाव का चंद्रमा संतान सुख, रचनात्मकता में उन्नति और पुराने निवेश से शानदार धन लाभ का योग बना रहा है.

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Scorpio Horoscope 6 July 2026: घरेलू कार्यों की व्यस्तता से मिलेगी राहत और प्रेम जीवन में बढ़ेगी भावनात्मक निकटता
वृश्चिक राशि: हनुमान जी के सामने चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करने व हनुमान चालीसा पढ़ने से कष्ट कटेंगे

Scorpio horoscope 6 July 2026 vrishchik rashi: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए भावनात्मक गहराई और व्यावहारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करने वाला रहेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहकर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपका ध्यान पंचम भाव की ओर जाएगा.

करियर और व्यापार

सुबह घर के किसी कार्य को लेकर व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन किसी पुराने घरेलू विषय का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी. बाद में कला, लेखन या किसी सृजनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय प्रेरणादायक साबित हो सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हर प्रस्ताव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना उचित रहेगा. शोध और विश्लेषणात्मक कार्यों में लगे लोगों के लिए दिन अनुकूल है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सहयोग और समझ बढ़ेगी. घर के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है. यदि किसी बात को लेकर मन में असमंजस था तो बातचीत से स्थिति स्पष्ट हो सकती है. बच्चों से जुड़े मामलों में संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि भावनाओं में बहकर वित्तीय निर्णय लेने से बचना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यधिक सोच-विचार से बचें और पर्याप्त नींद लें. पेट और पाचन से जुड़ी हल्की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए भोजन संतुलित रखें.

उपायः हनुमान जी के समक्ष चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें.

शुभ रंगः गहरा लाल.

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