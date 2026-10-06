Scorpio Tarot Card Rashifal: प्रॉपर्टी को लेकर रिश्तेदार से हो सकता है विवाद, सामने वाले की बात समझना जरूरी

Scorpio Tarot Card Horoscope 06 October 2026 Vrishchik Tarot Card Rashifal: किसी करीबी संबंधी से संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है. इस समय भावनाओं पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी कोई निजी बात आपके साथ साझा कर सकता है. परिवार की महिलाओं और बुजुर्गजनों की जरूरतों का ख्याल रखें. कुछ रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ने से मन में शांति और सुकून रहेगा.

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में सामने वाले की प्रतिक्रिया और जरूरत को समझने का प्रयास करें.अपने प्रोडक्ट के गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखें. सहकर्मियों के साथ उनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें. व्यवहार में अति व्यवहारिकता ना रखें. इससे स्वभाव में अहंकार और जिद्दी बढ़ सकता है. किसी कार्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. उच्च अधिकारी के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें.गलत शब्दों का प्रयोग सामने वाले को नाराज कर सकता है.

स्वास्थ्य/Health

खानपान में अनियमितता पेट की समस्या बढ़ा सकती है.भोजन समय पर लें.रात के साथ चाय कॉफी का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें.बिना गिनती के पैसे किसी से ना लें.

रिश्ते/Relationship

जरूरत से ज्यादा त्याग करने से बचें. अपनी जरूरतों को पूरा करें.