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Leo Horoscope 6 July 2026: साझेदारी के व्यापार में मिलेंगे सकारात्मक संकेत और पार्टनर की भावनाओं का करें सम्मान

सिंह राशि वालों के लिए आज सुबह 10 बजे तक का समय साझेदारी के लिए उत्तम है, जिसके बाद चंद्रमा के अष्टम भाव में जाने से वित्तीय योजनाओं पर गंभीरता से काम करना होगा.

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Leo Horoscope 6 July 2026: साझेदारी के व्यापार में मिलेंगे सकारात्मक संकेत और पार्टनर की भावनाओं का करें सम्मान
सिंह राशि: भगवान नरसिंह व सूर्यदेव के समक्ष लाल चंदन अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से बढ़ेगा यश

Leo horoscope 6 July 2026 singh rashi: आज का दिन सिंह राशि के लिए संबंधों और आत्ममंथन के बीच संतुलन स्थापित करने का संकेत दे रहा है. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहकर आपकी राशि से सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे साझेदारी, वैवाहिक जीवन और महत्वपूर्ण संबंधों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. 10 बजे के बाद चंद्रमा के मीन राशि में प्रवेश करते ही आपका ध्यान जीवन के गहरे और व्यावहारिक पक्षों की ओर जा सकता है.

करियर और व्यापार

दिन के आरंभिक घंटों में किसी करीबी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. व्यवसाय में साझेदारी से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं. बाद में आर्थिक योजनाएं, निवेश, कर या साझा संसाधनों से जुड़े विषयों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता महसूस होगी. कार्यक्षेत्र में आपको ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसमें गोपनीयता और सूझबूझ दोनों की आवश्यकता होगी.

परिवार और प्रेम

यदि किसी रिश्ते में दूरी या गलतफहमी चल रही थी तो संवाद के माध्यम से उसे कम करने का अवसर मिलेगा. परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य से प्राप्त सलाह भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है. विवाहित जातकों को एक-दूसरे की प्राथमिकताओं का सम्मान करना चाहिए. अविवाहित लोगों के लिए कोई परिचय धीरे-धीरे महत्वपूर्ण रूप ले सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा, लेकिन बड़े खर्चों पर नियंत्रण रखना उचित होगा. किसी पुरानी वित्तीय योजना में संशोधन करने का विचार आ सकता है. जो लोग शोध या वित्तीय प्रबंधन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अनियमित भोजन या देर रात तक जागने से बचें.

उपायः भगवान नरसिंह व सूर्यदेव के समक्ष लाल चंदन अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं.

शुभ रंगः तांबई सुनहरा.

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