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Capricorn Horoscope 6 July 2026: वाणी के प्रभाव से आर्थिक मामलों में आएगी स्पष्टता और प्रेम जीवन में बढ़ेगा भरोसा

मकर राशि वालों के लिए आज सुबह वाणी का प्रभाव धन लाभ कराएगा, जिसके बाद 10 बजे से तीसरा चंद्रमा व्यापारिक यात्राओं और साहस में वृद्धि का योग बनाएगा.

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Capricorn Horoscope 6 July 2026: वाणी के प्रभाव से आर्थिक मामलों में आएगी स्पष्टता और प्रेम जीवन में बढ़ेगा भरोसा
मकर राशि: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने और शनि स्तोत्र का पाठ करने से मिलेगी सफलता

Capricorn horoscope 6 July 2026 makar rashi: आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कर्म, जिम्मेदारी और आंतरिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहकर आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा, जिससे धन, परिवार, वाणी और संचय से जुड़े विषय सक्रिय होंगे. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपका तृतीय भाव सक्रिय होगा.

करियर और व्यापार

सुबह आर्थिक मामलों में स्पष्टता आएगी और किसी रुके हुए कार्य में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. बाद में यह स्थिति संचार, यात्रा, साहस और प्रयासों को बढ़ावा देगी. किसी नए विचार या योजना पर काम शुरू करने की प्रेरणा मिल सकती है. छोटे स्तर पर की गई यात्राएं या संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

परिवार और प्रेम

आपकी वाणी में प्रभावशीलता बढ़ेगी, जिससे पारिवारिक बातचीत में लाभ प्राप्त हो सकता है. पारिवारिक जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. घर के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. प्रेम संबंधों में जिम्मेदारी और भरोसा बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया प्रस्ताव धीरे-धीरे आगे बढ़ सकता है. वैवाहिक जीवन में सहयोग और समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. आय के स्रोत स्थिर रह सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा. किसी पुराने लेन-देन का समाधान मिलने की संभावना बन सकती है. तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में प्रगति संभव है. विद्यार्थियों के लिए नियमित अध्ययन और पुनरावृत्ति लाभकारी रहेगी.

उपायः शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करें.

शुभ रंगःस्लेटी नीला.

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