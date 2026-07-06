Cancer Horoscope 6 July 2026: नए बाजार से व्यापारियों को होगा धन लाभ और प्रेम संबंधों में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव

Cancer horoscope 6 July 2026 kark rashi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक परिपक्वता, नई समझ और भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहकर गुप्त विषयों, निवेश और आत्मविश्लेषण से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगा. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपके भीतर आशावाद और विस्तार की भावना बढ़ सकती है.

करियर और व्यापार

भाग्य, शिक्षा और दूरस्थ संपर्कों से जुड़े मामलों में गति आने के संकेत हैं. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त सलाह भविष्य में उपयोगी साबित हो सकती है. व्यवसाय से जुड़े जातकों को नए बाजार या नए ग्राहकों से लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं. उच्च शिक्षा, शोध, विधि, अध्यापन और परामर्श क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्साहजनक रह सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सौहार्द बढ़ेगा. परिवार के लोगों के साथ बिताया गया समय मानसिक संतोष देगा. घर के बुजुर्गों से प्राप्त अनुभव जीवन की किसी उलझन को सरल बना सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय मिल सकता है जिसके विचार उन्हें प्रभावित करें.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सतर्कता और दूरदर्शिता दोनों आवश्यक रहेंगी. निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. किसी पुराने आर्थिक मामला का समाधान मिलने की संभावना बन सकती है. सुबह सूर्य की हल्की किरणों में कुछ समय बिताना ऊर्जा को अच्छा रखेगा. पैरों और कमर से जुड़ी थकान को दूर करने के लिए स्ट्रेचिंग लाभदायक रहेगी.

उपायः भगवान शिव को गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करें. महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें.

शुभ रंगः हल्का क्रीम सफेद.