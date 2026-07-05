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Scorpio Horoscope 5 July 2026: रियल एस्टेट के कार्यों में मिलेगी सफलता और माता पिता का मिलेगा पूरा सहयोग

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चौथे भाव का चंद्रमा घरेलू सुरक्षा और आंतरिक शांति प्रदान करेगा. भूमि, भवन या गृह सज्जा पर निवेश के योग बन रहे हैं.

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Scorpio Horoscope 5 July 2026: रियल एस्टेट के कार्यों में मिलेगी सफलता और माता पिता का मिलेगा पूरा सहयोग
वृश्चिक राशि: हनुमान जी या कार्तिकेय जी को लाल चंदन अर्पित करने से दूर होंगे गृह क्लेश

Scorpio horoscope 5 July 2026 vrishchik rashi: वृश्चिक राशि के लिए आज चंद्र गोचर घरेलू जीवन, आंतरिक भावनाओं और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. यह समय बाहरी उपलब्धियों की अपेक्षा अपने भीतर झांकने और जीवन की बुनियाद को मजबूत करने का संकेत देता है. घर, परिवार, संपत्ति या निवास स्थान से जुड़े विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपको धैर्य और रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकते. जो लोग स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं, उन्हें योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते हैं.

परिवार और प्रेम

किसी पुराने पारिवारिक विषय का समाधान मिलने से मानसिक राहत प्राप्त हो सकती. माता-पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने से भावनात्मक संतुलन मिलेगा. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है. अपने मन की बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करना संबंधों को मजबूत बनाएगा. विवाहित लोगों को घरेलू जिम्मेदारियों में साझेदारी बढ़ाने से लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रह सकती है. भूमि, भवन या गृह सज्जा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन यह खर्च भविष्य में उपयोगी सिद्ध होंगे. शरीर को शीतल रखने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन लाभकारी रहेगा. घर में कुछ समय ध्यान या मंत्रजप के लिए निकालना मानसिक स्थिरता बढ़ाएगा.

उपायः संध्या में भगवान कार्तिकेय अथवा हनुमान जी के समक्ष लाल चंदन अर्पित करें और दीपक जलाकर प्रार्थना करें.

शुभ रंगः गहरा लाल.

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