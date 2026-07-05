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Taurus Horoscope 5 July 2026: अनुशासन से नौकरीपेशा लोगों को मिलेगी सफलता और नई व्यावसायिक रणनीति से होगा लाभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज दसवें भाव का चंद्रमा करियर में नई पहचान दिलाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके काम पर रहेगी और मान-सम्मान बढ़ेगा.

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Taurus Horoscope 5 July 2026: अनुशासन से नौकरीपेशा लोगों को मिलेगी सफलता और नई व्यावसायिक रणनीति से होगा लाभ
वृषभ राशि: माता लक्ष्मी के समक्ष कमल गट्टे की माला अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से बढ़ेगा वैभव

Taurus horoscope 5 July 2026 vrishabha rashi: आज चंद्र गोचर वृषभ राशि वालों के लिए कर्मक्षेत्र, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को प्रमुखता से सामने लाएगा. इस अवधि में आपके कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों और समाज की विशेष नजर रहेगी. जो लोग लंबे समय से अपने प्रयासों का उचित परिणाम पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें धीरे-धीरे सफलता के संकेत मिलने लगेंगे. कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भार आपके कंधों पर आ सकता है.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल की जिम्मेदारियों को आप अपनी धैर्यपूर्ण शैली से सफलतापूर्वक निभा पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. इस समय अनुशासन और समय प्रबंधन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. व्यापार से जुड़े जातकों को ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए. नई रणनीति अपनाने से लाभ बढ़ सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. घर के बड़े सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में भावनाओं से अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता रहेगी. एक दूसरे पर विश्वास को बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर सहमति बन सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, हालांकि कुछ आवश्यक खर्च भी सामने आ सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी का योग बन सकता है. देर रात तक जागने की आदत से बचें, क्योंकि नींद की कमी आपके कार्य प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है.

उपायः शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के समक्ष कमल गट्टे की माला अर्पित करें तथा घी का दीपक जलाएं.

शुभ रंगः गहरा हरा.

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