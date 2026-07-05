Libra Horoscope 5 July 2026: सकारात्मक सोच से मीडिया और डिजाइनिंग के जातकों को मिलेंगे तरक्की के बड़े अवसर

Libra horoscope 5 July 2026 tula rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर तुला राशि वालों के लिए रचनात्मकता, आत्मअभिव्यक्ति और व्यक्तिगत प्रतिभा को उजागर करने वाला रहेगा. आने वाले दिनों में आपके भीतर कुछ नया करने की प्रेरणा जागृत हो सकती है. जो लोग कला, लेखन, डिजाइन, शिक्षा, media या किसी सृजनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपनी योग्यता दिखाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

करियर और व्यापार

लंबे समय से मन में चल रही कोई योजना अब आकार लेना शुरू कर सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार लोगों को आकर्षित करेगा. टीम के बीच आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बन सकती है. व्यापार करने वाले जातकों को ग्राहकों की पसंद और बाजार की नई मांगों को समझने से बड़ा लाभ होगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में आनंद और उत्साह का वातावरण बना रह सकता है. घर में किसी शुभ समाचार के कारण प्रसन्नता बढ़ेगी. बच्चों से जुड़े मामलों में संतोषजनक परिणाम मिल सकते. प्रेम संबंधों में रोमांस और आत्मीयता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय प्राप्त हो सकता है जो उनके विचारों से प्रभावित हो. विवाहित लोगों को यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से समय उत्साहजनक रह सकता है. किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण होने से आर्थिक राहत मिलने के संकेत हैं. हालांकि विलासिता से जुड़े खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना उचित रहेगा. शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए नृत्य, तेज चाल से चलना या कोई पसंदीदा शारीरिक गतिविधि अपनाएं.

उपायः माता महालक्ष्मी के समक्ष सुगंधित इत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें. इसके बाद दीपक जलाकर लक्ष्मी स्तुति का पाठ करें.

शुभ रंगः सफेद, आसमानी.