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Leo Horoscope 5 July 2026: नेतृत्व क्षमता से नौकरी में मिलेगा बड़ा पद और जीवनसाथी से मजबूत होंगे संबंध

सिंह राशि वालों के लिए सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी और संयुक्त परियोजनाओं में बड़ा लाभ देगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा सफल रहेगी.

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Leo Horoscope 5 July 2026: नेतृत्व क्षमता से नौकरी में मिलेगा बड़ा पद और जीवनसाथी से मजबूत होंगे संबंध
सिंह राशि: सूर्य को तांबे के पात्र से जल देने और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से बढ़ेगा तेज और प्रभाव

Leo horoscope 5 July 2026 singh rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए संबंधों, साझेदारी और सामाजिक संपर्कों के क्षेत्र को विशेष रूप से सक्रिय करेगा. यह समय आपको यह समझने का अवसर देगा कि किन लोगों के साथ आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी है और किन परिस्थितियों से दूरी बनाना बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग और समन्वय की भावना सफलता का मुख्य आधार बनेगी.

करियर और व्यापार

यदि किसी सहकर्मी या व्यावसायिक साझेदार के साथ मतभेद चल रहे हैं, तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करने का अवसर मिल सकता है. आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को संयुक्त परियोजनाओं या नए समझौतों से लाभ मिलने की संभावना है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करने पर संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से परिचय प्राप्त हो सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक होगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह समय संतुलित दिखाई देता है. निवेश से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा. किसी पुराने संपर्क से आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकता है. धूप में अधिक समय बिताने वाले लोग शरीर में जल की कमी न होने दें. हृदय और रक्तसंचार से जुड़ी सावधानियां रखना लाभकारी रहेगा.

उपायः रविवार प्रातः भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और जल में लाल पुष्प तथा थोड़ा सा गुड़ मिलाएं. इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र के कुछ श्लोकों का पाठ करें.

शुभ रंगः सुनहरा पीला.

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