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Gemini Horoscope 5 July 2026: संवाद क्षमता से नौकरी में मिलेगी प्रशंसा और भाई बहनों से संबंध होंगे मधुर

मिथुन राशि वालों के लिए आज भाग्य भाव का चंद्रमा नए अवसरों के द्वार खोलेगा. कौशल विकास और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में बेहतरीन प्रगति के संकेत हैं.

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Gemini Horoscope 5 July 2026: संवाद क्षमता से नौकरी में मिलेगी प्रशंसा और भाई बहनों से संबंध होंगे मधुर
मिथुन राशि: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले पुष्प अर्पित करने और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से होगा कल्याण

Gemini horoscope 5 July 2026 mithun rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए विस्तार, ज्ञान... और नए अनुभवों के द्वार खोलने वाला सिद्ध हो सकता है. यह समय आपकी सोच को सीमित दायरों से बाहर निकालकर बड़े अवसरों की ओर ले जाने का संकेत देता है. यदि आप किसी नई शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षा या कौशल विकास से जुड़ी योजना पर कार्य कर रहे हैं, तो प्रगति के अच्छे संकेत प्राप्त हो सकते हैं.

करियर और व्यापार

लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य अचानक गति पकड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होगी. किसी बैठक, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत में आपके विचारों को महत्व मिल सकता है. व्यापारियों को दूरस्थ क्षेत्रों या नए ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है. कोई अनुभवी व्यक्ति ऐसी सलाह दे सकता है जो भविष्य में बड़ा लाभ दिलाए.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण रहेगा. घर में धार्मिक या मांगलिक चर्चा होने की संभावना है. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे. प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा. अविवाहित लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय मिल सकता है जिसकी सोच और व्यक्तित्व उन्हें प्रभावित करे. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ किसी छोटी यात्रा का योग भी बन सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक रहेगा. धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से ध्यान, श्वास अभ्यास और कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना लाभकारी रहेगा. जो लोग लंबे समय तक वाहन चलाते हैं, उन्हें गर्दन और कंधों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

उपायः गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पीले पुष्प अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम के कुछ अंशों का पाठ करें.

शुभ रंगः हल्का पीला.

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