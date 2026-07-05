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Aries Horoscope 5 July 2026: तेज निर्णय क्षमता से कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव और अटका धन मिलने के योग

मेष राशि वालों के लिए आज कुंभ राशि का चंद्रमा नई ऊर्जा लेकर आएगा. मित्रों और सहयोगियों से लाभ मिलेगा और पुराने अटके हुए भुगतान वापस मिल सकते हैं.

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Aries Horoscope 5 July 2026: तेज निर्णय क्षमता से कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव और अटका धन मिलने के योग
मेष राशि: पीपल के वृक्ष के समीप तिल के तेल का दीपक जलाने और नियमित दिनचर्या रखने से मिलेगा लाभ

Aries horoscope 5 July 2026 mesh rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए सामाजिक क्षेत्र, नई योजनाओं और भविष्य से जुड़ी आकांक्षाओं को विशेष रूप से सक्रिय करेगा. इस समय आपके मन में लंबे समय से चल रहे किसी लक्ष्य को लेकर नई ऊर्जा का संचार होगा. मित्रों, सहयोगियों और समूह गतिविधियों से लाभ मिलने की संभावना है. जिन कार्यों में अब तक अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था, उनमें अचानक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी मौलिक सोच और तेज निर्णय क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. आर्थिक दृष्टि से यह गोचर आय के नए स्रोतों की ओर संकेत कर रहा है. यदि आप किसी अतिरिक्त कार्य, ऑनलाइन प्रोजेक्ट या निवेश योजना पर विचार कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें. लाभ की संभावना अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा. पुराने अटके हुए भुगतान मिलने की भी संभावना बन रही है. व्यापारियों को नए संपर्कों का लाभ मिलेगा.

परिवार और प्रेम

परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से प्रसन्नता का वातावरण बनेगा. प्रेम संबंधों में खुलकर संवाद करने से गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में मित्रता और विश्वास बढ़ाने का प्रयास करें. मित्रों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और आय के नए साधन विकसित हो सकते हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से त्वचा की संवेदनशीलता, हल्की एलर्जी या आंखों में जलन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और खानपान पर ध्यान दें.

उपायः शनिवार या रविवार को किसी मंदिर में जाकर पीपल के वृक्ष के समीप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. अपनी दिनचर्या को नियमित रखें.

शुभ रंगः आसमानी नीला.

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