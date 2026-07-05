Pisces Horoscope 5 July 2026: चिकित्सा और अनुसंधान के जातकों को होगा बड़ा मुनाफा और जीवनसाथी से बढ़ेगी निकटता

Pisces horoscope 5 July 2026 meen rashi: मीन राशि के लिए आज चंद्र गोचर आत्मचिंतन, आध्यात्मिकता... और आंतरिक तैयारी का समय लेकर आ रहा है. यह अवधि आपको बाहरी शोर-शराबे से हटकर अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित कर सकती है. कई बार जीवन में आगे बढ़ने से पहले कुछ समय रुककर परिस्थितियों का अवलोकन करना आवश्यक होता है, और यह गोचर उसी दिशा में संकेत देता है.

करियर और व्यापार

अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने तथा भविष्य की रणनीति बनाने के लिए यह समय उपयोगी रहेगा. कार्यस्थल पर आपको पर्दे के पीछे रहकर महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ सकते हैं. आपकी मेहनत तुरंत दिखाई न दे, लेकिन उसका प्रभाव भविष्य में स्पष्ट रूप से सामने आएगा. जो लोग चिकित्सा, परामर्श, शोध, आध्यात्मिक सेवाओं या रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी. परिवार के किसी सदस्य को आपकी समझ और सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में धैर्य और विश्वास महत्वपूर्ण रहेंगे. यदि किसी विषय पर उलझन है तो जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय समय देना बेहतर होगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, इससे निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सावधानी बनाए रखना उचित रहेगा. अनावश्यक खर्चों की समीक्षा करने और बचत को प्राथमिकता देने से भविष्य में लाभ होगा. किसी पुराने आर्थिक मामले का समाधान मिलने की संभावना भी बन सकती है. अनियमित दिनचर्या से थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है. सोने और जागने का निश्चित समय तय करना लाभकारी रहेगा. हल्का संगीत सुनना या ध्यान करना मानसिक शांति प्रदान करेगा.

उपायः भगवान दत्तात्रेय अथवा श्रीहरि विष्णु के समक्ष पीला चंदन अर्पित करें और शांत मन से नारायण कवच का पाठ करें.

शुभ रंगः समुद्री हरा.