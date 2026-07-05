Capricorn Horoscope 5 July 2026: अनुशासित कार्यशैली से नौकरी में बढ़ेगा मान सम्मान और निवेश के निर्णयों से होगा बड़ा लाभ

Capricorn horoscope 5 July 2026 makar rashi: मकर राशि के लिए आज चंद्र गोचर धन, संसाधनों और व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़े विषयों को प्रमुखता प्रदान करेगा. आने वाले दिनों में आप अपने आर्थिक लक्ष्यों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर अधिक गंभीरता से विचार कर सकते हैं. यह समय केवल आय बढ़ाने का ही नहीं बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का भी संकेत देता है.

करियर और व्यापार

जिन योजनाओं पर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उनमें धीरे-धीरे स्थिर प्रगति दिखाई देने लगेगी. कार्यस्थल पर आपकी व्यवहारिक सोच और अनुशासित कार्यशैली विशेष लाभ पहुंचा सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से प्रभावित हो सकते हैं. यदि किसी पद या विशेष अवसर के लिए आपका नाम विचाराधीन है, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. व्यापारियों को नकदी प्रवाह और लेखा-जोखा पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार के लोगों के साथ आर्थिक या भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर विचार-विमर्श हो सकता है. घर के किसी सदस्य की उपलब्धि आपको गर्व का अनुभव करा सकती. प्रेम संबंधों में भरोसा और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी. अविवाहित लोगों को ऐसा परिचय मिल सकता है जो भविष्य में महत्वपूर्ण रूप ले सके. वैवाहिक जीवन में व्यावहारिक सहयोग बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सावधानीपूर्वक लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. किसी मूल्यवान वस्तु की खरीद या निवेश संबंधी चर्चा भी संभव है. अधिक काम के कारण पैरों में भारीपन या थकावट महसूस हो सकती है. कैल्शियम और खनिज तत्वों से भरपूर भोजन को प्राथमिकता दें.

उपायः शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि स्तुति का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

शुभ रंगः स्लेटी नीला.