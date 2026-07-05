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Cancer Horoscope 5 July 2026: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण से भविष्य होगा सुरक्षित

कर्क राशि वालों के लिए आज आठवें भाव का चंद्रमा गहन चिंतन और आत्मपरिवर्तन का समय लेकर आया है. वित्त और विश्लेषण से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी.

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Cancer Horoscope 5 July 2026: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण से भविष्य होगा सुरक्षित
कर्क राशि: शिवलिंग पर कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करने से मानसिक शांति और स्थिरता मिलेगी

Cancer horoscope 5 July 2026 kark rashi: आज चंद्रमा का कुम्भ राशि में गोचर आत्मपरिवर्तन, गहराई से विचार करने और जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर लेकर आ रहा है. इस समय आप उन विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें अब तक टालते आ रहे थे. भावनात्मक रूप से आप अधिक संवेदनशील रह सकते हैं, लेकिन यही संवेदनशीलता आपको सही निर्णय लेने में सहायता भी करेगी.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर गोपनीय योजनाओं या विशेष परियोजनाओं में भागीदारी मिल सकती है. जो लोग शोध, वित्त, बीमा, परामर्श या विश्लेषण से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है. व्यापार में किसी भी नए प्रस्ताव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही निर्णय लें. अचानक लाभ का कोई अवसर भी सामने आ सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में कुछ भावनात्मक चर्चाएं हो सकती हैं. परिवार के किसी सदस्य की चिंता दूर होने से राहत महसूस होगी. प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी और एक-दूसरे को बेहतर समझने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के लिए पारस्परिक सहयोग रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी. पेट और पाचन से जुड़ी छोटी-मोटी असुविधाओं को नजरअंदाज न करें. पर्याप्त नींद लेना और भोजन के निश्चित समय का पालन करना लाभदायक रहेगा.

उपायः सोमवार की संध्या में शिवलिंग पर कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें तथा शांत मन से शिव ध्यान करें.

शुभ रंगः मोती जैसा सफेद.

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