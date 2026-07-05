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Virgo Horoscope 5 July 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से नौकरी में मिलेगी पदोन्नति और बुजुर्गों का मिलेगा मार्गदर्शन

कन्या राशि के जातकों के लिए छठे भाव का चंद्रमा दैनिक कार्यों में अनुशासन लेकर आएगा. गुणवत्ता पर ध्यान देने से व्यापारियों की साख और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे.

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Virgo Horoscope 5 July 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से नौकरी में मिलेगी पदोन्नति और बुजुर्गों का मिलेगा मार्गदर्शन
कन्या राशि: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से दूर होंगे संकट

Virgo horoscope 5 July 2026 kanya rashi: कन्या राशि के लिए यह चंद्र गोचर दैनिक कार्यों, अनुशासन और जीवनशैली में सुधार का संकेत लेकर आ रहा है. आने वाले दिनों में आप छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी सूक्ष्म दृष्टि और व्यवस्थित कार्यशैली प्रशंसा दिला सकती है. जिन कार्यों में बार-बार बाधाएं आ रही थीं, उनमें धीरे-धीरे स्थिरता आने लगेगी.

करियर और व्यापार

यह समय अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में उन्नति का आधार बनेंगी. व्यापारियों को गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि पर विशेष ध्यान देना चाहिए. आर्थिक मामलों में अनावश्यक जोखिम लेने से बचना उचित रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में व्यावहारिक सोच लाभदायक रहेगी. किसी घरेलू विषय पर आपकी सलाह को महत्व दिया जा सकता. परिवार के बुजुर्गों का अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा. प्रेम संबंधों में छोटी बातों को लेकर अधिक विश्लेषण करने से बचें. भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त करने से संबंधों में निकटता बढ़ेगी. विवाहित लोगों के लिए दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को मिलकर निभाना रिश्ते को मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य और धन

नियमित बचत और योजनाबद्ध खर्च भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक होंगे. किसी पुराने निवेश से धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. पाचन क्रिया को संतुलित रखने के लिए भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं. शरीर में खनिज तत्वों की कमी न हो, इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें.

उपायः भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

शुभ रंगः पिस्ता हरा.

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