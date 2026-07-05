Sagittarius Horoscope 5 July 2026: विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी सफलता

Sagittarius horoscope 5 July 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर धनु राशि वालों के लिए विचारों के आदान-प्रदान, संचार कौशल और नई जानकारियों के क्षेत्र को सक्रिय करेगा. इस अवधि में आपकी जिज्ञासा सामान्य से अधिक रहेगी और आप हर विषय को गहराई से समझने का प्रयास कर सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण समाचार, प्रस्ताव या सूचना के माध्यम से भविष्य से जुड़ा नया मार्ग खुलने के संकेत हैं.

करियर और व्यापार

विद्यार्थियों, लेखन कार्य से जुड़े लोगों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता. कार्यक्षेत्र में आपकी स्पष्टवादिता और दूरदर्शी सोच लोगों को प्रभावित करेगी. यदि आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों और साझेदारों के साथ संवाद मजबूत करने पर विशेष ध्यान दें. विपणन, प्रचार या डिजिटल माध्यमों से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों या रिश्तेदारों के साथ संपर्क बढ़ सकता है. किसी पारिवारिक समारोह अथवा सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता. प्रेम संबंधों में उत्साह और सहजता बनी रहेगी. जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण बातचीत को टाल रहे थे, वे अब अपने मन की बात व्यक्त कर पाएंगे. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ छोटी यात्रा का योग बन सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे लाभ मिलकर संतोषजनक स्थिति बना सकते हैं. किसी पुराने संपर्क के माध्यम से लाभदायक अवसर प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई देती है. स्वास्थ्य के लिए तुलसी, अदरक और शहद से बने पेय का सीमित सेवन मौसमजनित समस्याओं से बचाव में सहायक हो सकता है.

उपायः केले के वृक्ष के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. इसके बाद श्रद्धापूर्वक विष्णु मंत्र का स्मरण करें.

शुभ रंगः केसरिया पीला.