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Gemini Horoscope 4 July 2026: डिजिटल माध्यमों से व्यापारियों को होगा बड़ा लाभ और भाई-बहनों से रिश्ते होंगे मधुर

मिथुन राशि वालों के लिए आज भाग्य भाव का चंद्रमा बड़े लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा देगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मीडिया से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष अनुकूल है.

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Gemini Horoscope 4 July 2026: डिजिटल माध्यमों से व्यापारियों को होगा बड़ा लाभ और भाई-बहनों से रिश्ते होंगे मधुर
मिथुन राशि: विद्यार्थी को शैक्षणिक सामग्री भेंट करने और सुबह पक्षियों को मिश्रित अनाज देने से चमकेगा भाग्य

Gemini horoscope 4 July 2026 mithun rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य, शिक्षा, यात्रा और नए अवसरों से जुड़े विषयों को गति देने वाला रहेगा. यह दिन आपको सीमित सोच से बाहर निकलकर बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर सकता है. यदि पिछले कुछ समय से किसी योजना को लेकर असमंजस बना हुआ था तो अब परिस्थितियां अधिक स्पष्ट होती दिखाई देंगी. ज्ञान प्राप्त करने और नई चीजें सीखने की इच्छा भी बढ़ सकती है.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपने अनुभव और कौशल का सही उपयोग करने का रहेगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी सलाह को महत्व दिया जा सकता है. उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान अपने विचार आत्मविश्वास के साथ रखें, इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. जो लोग शिक्षा, media, प्रकाशन, प्रशिक्षण, यात्रा या संचार से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है. व्यापारियों को नए शहर, नए ग्राहक वर्ग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विस्तार के अवसर मिल सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा. घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से प्रसन्नता मिल सकती है. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और उनकी सहायता किसी महत्वपूर्ण कार्य को आसान बना सकती है. मित्रों के साथ किसी यात्रा या मनोरंजक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. रिश्तेदारों से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी प्राप्त होने के योग हैं. प्रेम संबंधों में संवाद और समझदारी रिश्ते को और मजबूत बनाएगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिति उत्साहजनक दिखाई दे सकती है. आय बढ़ाने के नए विचार मन में आ सकते हैं. नौकरी करने वाले लोग अतिरिक्त कौशल सीखकर भविष्य में बेहतर आय की दिशा बना सकते हैं. व्यवसाय से जुड़े लोगों को दूरस्थ क्षेत्रों या डिजिटल माध्यमों से लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं. हालांकि लाभ के साथ-साथ कुछ आवश्यक खर्च भी सामने आ सकते हैं. नियमित व्यायाम, ताजे फल और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभदायक रहेंगे.

उपायः किसी विद्यार्थी को शैक्षणिक सामग्री भेंट करें. सुबह पक्षियों को मिश्रित अनाज खिलाएं.

शुभ रंगः फिरोजी.

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