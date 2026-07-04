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Pisces Horoscope 4 July 2026: पर्दे के पीछे काम करने वालों को मिलेगी बड़ी सफलता और जीवनसाथी के साथ संबंध होंगे मजबूत

मीन राशि के जातकों के लिए बारहवें भाव का चंद्रमा रणनीतियों के मूल्यांकन का समय लेकर आया है. यात्रा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए वित्तीय सावधानी रखें.

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Pisces Horoscope 4 July 2026: पर्दे के पीछे काम करने वालों को मिलेगी बड़ी सफलता और जीवनसाथी के साथ संबंध होंगे मजबूत
मीन राशि: रात में चंद्रमा को देखकर शांति का ध्यान करने और मंदिर में दीप जलाने से मिलेगी बड़ी मानसिक राहत

Pisces horoscope 4 July 2026 meen rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर मीन राशि वालों के लिए आत्मनिरीक्षण, विश्राम और मानसिक संतुलन का संकेत देता है. चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में सक्रिय रहेगा, जिससे बाहरी गतिविधियों की तुलना में आंतरिक सोच अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है. यह समय पुराने अनुभवों का मूल्यांकन करने और भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है. मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय पर्दे के पीछे किए गए कार्यों में सफलता दिला सकता है. किसी प्रोजेक्ट की तैयारी या योजना बनाने में आपकी भूमिका अहम हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को नोटिस कर सकते हैं, भले ही तुरंत परिणाम न दिखाई दें. जो लोग शोध, लेखन, चिकित्सा, आध्यात्मिक कार्य या विदेशी संस्थानों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय प्रगति का संकेत देता है. व्यापारियों के लिए यह दिन रणनीति बनाने और बाजार का विश्लेषण करने के लिए अच्छा रहेगा. किसी दूरस्थ स्थान या विदेशी संपर्क से लाभ के संकेत बनते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा, लेकिन मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है. मित्रों के साथ बातचीत मानसिक राहत दे सकती है. किसी पुराने मित्र से संपर्क होने के संकेत हैं. रिश्तेदारों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें ताकि गलतफहमी न बने. जीवनसाथी के साथ शांत माहौल में समय बिताना संबंधों को मजबूत करेगा. घर के बुजुर्गों का अनुभव बड़ा मार्गदर्शन देगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक रहेगी. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, विशेषकर यात्रा, स्वास्थ्य या आवश्यक वस्तुओं पर. आय स्थिर रह सकती है, लेकिन बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा. किसी पुराने निवेश या लेन-देन की समीक्षा करने का समय है. पैरों में दर्द या शरीर में भारीपन की समस्या संभव है. अत्यधिक मीठा या भारी भोजन न लें. हल्का आहार, ध्यान और प्राणायाम लाभकारी रहेंगे.

उपायः रात में चंद्रमा को देखकर शांति का ध्यान करें. मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करें.

शुभ रंगः समुद्री हरा.

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Meen Horoscope 4 July 2026, Astrology, Faith
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