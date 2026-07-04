विज्ञापन
विशेष लिंक

Aquarius Horoscope 4 July 2026: अधिकारियों के सहयोग से मिलेगी नौकरी में पदोन्नति और पुराने मित्र से होगा अचानक संपर्क

कुंभ राशि वालों के लिए स्वयं की राशि में चंद्रमा का गोचर व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा. तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र के जातकों के लिए बड़ी प्रगति के योग हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aquarius Horoscope 4 July 2026: अधिकारियों के सहयोग से मिलेगी नौकरी में पदोन्नति और पुराने मित्र से होगा अचानक संपर्क
कुंभ राशि: नई पहचान और सम्मान दिलाएगा आज का दिन.

Aquarius horoscope 4 July 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि में होने से यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है. चंद्रमा प्रथम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे व्यक्तित्व, सोच और निर्णय क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. इस समय आप अपने विचारों को अधिक स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करेंगे और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस कर सकते हैं. नए कार्य शुरू करने की प्रेरणा भी प्रबल हो सकती है.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर दे सकता है. किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी भूमिका बढ़ सकती है और आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. उच्च अधिकारियों के साथ संवाद लाभदायक रहेगा. आपकी कार्यशैली और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना संभव है. जो लोग तकनीकी, प्रबंधन, शिक्षा, शोध या डिजिटल क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें विशेष प्रगति के संकेत मिलते हैं. व्यापारियों के लिए यह दिन अपने ब्रांड और पहचान को मजबूत करने का अवसर लेकर आता है. नए ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. घर के सदस्य आपकी राय को महत्व देंगे. मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे और किसी पुराने मित्र से अचानक संपर्क होने की संभावना बनती है. सामाजिक दायरा बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और समझदारी से रिश्ता और मजबूत होगा. किसी छोटी यात्रा या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलते हैं. आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं और किसी पुराने प्रयास का लाभ भी प्राप्त हो सकता है. हालांकि अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए धन प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. निवेश से जुड़े निर्णय सोच समझकर लें. सिरदर्द, नींद की कमी या तनाव जैसी स्थिति बन सकती है. आंखों और शरीर को पर्याप्त आराम देना आवश्यक होगा.

उपायः किसी जरूरतमंद को नीले वस्त्र या स्टेशनरी भेंट करें. पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें.

शुभ रंगः इलेक्ट्रिक ब्लू.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aquarius Horoscope 4 July 2026, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com