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Cancer Horoscope 4 July 2026: साझेदारी के व्यापार में बढ़ेगा आपसी तालमेल और जीवनसाथी के साथ होगी सार्थक चर्चा

कर्क राशि वालों के लिए आठवें भाव का चंद्रमा गहन चिंतन और व्यावहारिक दृष्टिकोण लेकर आएगा. बकाया भुगतान की वसूली होगी और निवेश के मामलों में सावधानी रखें.

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Cancer Horoscope 4 July 2026: साझेदारी के व्यापार में बढ़ेगा आपसी तालमेल और जीवनसाथी के साथ होगी सार्थक चर्चा
कर्क राशि: रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने और घर में सफेद फूल रखने से मानसिक तनाव से मिलेगी मुक्ति

Cancer horoscope 4 July 2026 kark rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए गहन चिंतन, संसाधनों के प्रबंधन और महत्वपूर्ण निर्णयों का संकेत देता है. यह समय उन विषयों पर ध्यान देने का है जो सीधे आपके भविष्य और स्थिरता से जुड़े हुए हैं. परिस्थितियां आपको अधिक व्यावहारिक, संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देंगी. किसी जटिल मामले का समाधान आपकी सूझबूझ से निकल सकता है.

करियर और व्यापार

करियर के क्षेत्र में धैर्य और रणनीति से कार्य करना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को ऐसे कार्य सौंपे जा सकते हैं जिनमें जिम्मेदारी और गोपनीयता दोनों की आवश्यकता होगी. बैंकिंग, बीमा, अनुसंधान, वित्त या विश्लेषण से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए यह समय वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने का रहेगा. बकाया भुगतान की वसूली, पुराने खातों की समीक्षा और खर्चों को नियंत्रित करने के प्रयास लाभ दे सकते हैं. साझेदारी वाले व्यवसाय में संवाद बेहतर होने से कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा. घर के बड़े सदस्यों का अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है. मित्रों में कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है जिसकी सलाह लंबे समय तक उपयोगी साबित होगी. रिश्तेदारों के साथ संबंधों में सुधार के अवसर मिल सकते हैं. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सावधानी और दूरदर्शिता दोनों आवश्यक रहेंगे. आय के साथ-साथ बचत पर भी ध्यान देना होगा. किसी पुराने निवेश से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है. नौकरी करने वालों को भविष्य की सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध निवेश करने का विचार आ सकता है. अनावश्यक खर्चों को सीमित रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन तंत्र और खानपान पर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा. मसालेदार और अत्यधिक तैलीय भोजन से बचना लाभदायक होगा.

उपायः रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर शुभ कामनाएं करें. घर में सफेद पुष्प रखकर सकारात्मकता बढ़ाएं.

शुभ रंगः मोती जैसा सफेद.

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