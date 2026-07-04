Sagittarius Horoscope 4 July 2026: अतिरिक्त कार्य करने वालों के बढ़ेंगे आय के स्रोत और पुराने मित्रों से संपर्क होने के योग

Sagittarius horoscope 4 July 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर धनु राशि वालों के लिए साहस, संवाद और नई शुरुआतों को मजबूत करने वाला रहेगा. यह समय आपकी राशि से तृतीय भाव को सक्रिय करता है, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि दिखाई देती है. किसी लंबे समय से रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने का विचार प्रबल हो सकता है. छोटी यात्राओं, मीटिंग्स या नए संपर्कों के माध्यम से लाभ के संकेत बनते हैं.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन सक्रियता और पहल का रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी बातों को महत्व मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी भूमिका बढ़ सकती. जो लोग मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, शिक्षण, लेखन या यात्रा से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल माध्यम से व्यापार विस्तार की संभावना भी बनती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संवाद बढ़ेगा. भाई-बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं. मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. किसी पुराने मित्र से अचानक संपर्क होने के योग हैं. प्रेम संबंधों में स्पष्टता और भरोसा बढ़ेगा. किसी छोटी यात्रा या आउटिंग की योजना बन सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा. आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं, विशेषकर अतिरिक्त कार्य या पार्ट टाइम गतिविधियों से लाभ मिल सकता है. रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना भी बनती है. हालांकि खर्च भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा. हृदय रोग से सम्बंधिक समस्या है तो दिक्कत बढ़ सकती है. बीपी व कोलेस्ट्रेल की जांच करवाएं.

उपायः पक्षियों को दाना और पानी दें. सुबह सूर्य को जल अर्पित करें.

शुभ रंगः बैंगनी.