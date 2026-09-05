Cancer Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: नौकरी में मिलेगी महत्वपूर्ण भूमिका, खर्च बढ़ने की संभावना

Cancer Horoscope Today 05 September 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह सवा दस बजे तक आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहेंगे और उसके बाद बारहवें भाव में प्रवेश करेंगे. इसलिए दिन का आरंभ लाभ, संपर्क और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़े अवसरों के साथ हो सकता है, जबकि दोपहर बाद खर्च, एकांत और निजी चिंताओं पर ध्यान बढ़ेगा. समय के इस बदलाव को समझकर काम करने से आप अनावश्यक दबाव से बच सकते हैं. सुबह किसी पुराने संपर्क से उपयोगी सूचना मिल सकती है. रुके हुए भुगतान, काम के प्रस्ताव या किसी संस्था से जुड़े लाभ की चर्चा आगे बढ़ सकती है. लेकिन उम्मीद बनते ही रकम खर्च करने की योजना न बनाएं. लाभ का आश्वासन और वास्तविक प्राप्ति दो अलग बातें हैं.

व्यापार में शुरुआती घंटे नेटवर्क बढ़ाने के लिए अच्छे रहेंगे. पुराने ग्राहक से संपर्क करना, किसी उत्पाद की जानकारी साझा करना या नए व्यक्ति से व्यावसायिक परिचय बनाना लाभकारी हो सकता है. हालांकि दोपहर बाद बड़े निवेश या अनिश्चित सौदे से दूरी रखना बेहतर रहेगा. बाहर से आकर्षक दिखने वाला प्रस्ताव आपकी अपेक्षा के अनुसार परिणाम न दे, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्रतिबद्धता न लें.

नौकरी में किसी समूह या टीम से जुड़े काम में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन श्रेय को लेकर प्रतिस्पर्धा पैदा करने से बचें. सुबह मिली किसी प्रशंसा को आधार बनाकर दोपहर में लापरवाही करना नुकसानदेह रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा बारहवें भाव में आने से खर्च बढ़ सकते हैं. यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजन या किसी निजी आवश्यकता पर अचानक राशि निकल सकती है. यदि बाहर जाने का कार्यक्रम बने तो बजट पहले तय करें.किसी मित्र के साथ घूमने के दौरान जरूरत से अधिक खर्च करने से बचें.

मानसिक स्तर पर कुछ समय अकेले रहने की इच्छा हो सकती है. इसे नकारात्मक न मानें; अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए यह समय उपयोगी रहेगा. लेकिन लगातार चिंता करते रहना आपको थका सकता है. किसी पुराने विषय को बार-बार सोचने के बजाय उस पर अगला व्यावहारिक कदम तय करें. रात में आराम को प्राथमिकता दें. मोबाइल या देर रात की अनावश्यक बातचीत नींद प्रभावित कर सकती है. अगले दिन की तैयारी पहले कर लेने से मन हल्का रहेगा.



उपायः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. शाम को घर के पूजा स्थान पर श्रीहरि विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर 11 तुलसी दल अर्पित करें.

शुभ रंग: क्रीम.

