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Aries Horoscope 9 June 2026: मेष राशि राशिफल आज चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर लाएगा मिले जुले परिणाम

Mesh Rashifal: आज मेष राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का गोचर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है, जिससे करियर आर्थिक स्थिति परिवार प्रेम जीवन और स्वास्थ्य में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे. यह समय आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देगा.

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Aries Horoscope 9 June 2026: मेष राशि राशिफल आज चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर लाएगा मिले जुले परिणाम
किसी सहकर्मी की बातों में आकर निर्णय लेने से बचें.

Aries Horoscope 9 June 2026 Mesh Rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे यह समय आपको बाहरी भागदौड़ से थोड़ा हटकर अपने लक्ष्य और योजनाओं पर ध्यान देने की प्रेरणा देगा कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में अचानक गति आने की संभावना भी दिखाई दे रही है.

करियर / कार्य

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो लोग लंबे समय से किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अचानक लाभदायक समाचार प्राप्त हो सकता है. हालांकि, किसी सहकर्मी की बातों में आकर निर्णय लेने से बचें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह गोचर मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा धन आगमन के संकेत तो बनेंगे लेकिन साथ ही घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च भी बढ़ सकता है भूमि वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विचार मन में आ सकता है

परिवार

पारिवारिक वातावरण पहले की तुलना में अधिक संतुलित रहेगा किसी पुराने विवाद का समाधान बातचीत से निकल सकता है भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और परिवार में किसी शुभ आयोजन की चर्चा हो सकती है.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में यह समय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनुकूल रहेगा, जिन लोगों के रिश्ते में दूरी आ गई थी वे फिर से एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, विवाहित जातकों को जीवनसाथी के सहयोग से मानसिक राहत मिलेगी,

शिक्षा

विद्यार्थियों को अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना होगा. कई कार्य एक साथ आने से उलझन बढ़ सकती है, लेकिन धैर्य रखने पर स्थिति नियंत्रण में रहेगी. रिसर्च लेखन और तकनीकी विषयों से जुड़े छात्रों को नए अनुभव प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है थकान और तनाव महसूस हो सकता है इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा.

उपाय और शुभ रंग

हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल दान करें. शुभ रंग गहरा लाल और सुनहरा.

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