Aaj ka Rashifal 5 September 2026: सिंह राशि वालों को मिल सकता है रुका हुआ पैसा, मीन वाले वाहन चलाते समय न करें जल्दबाजी, पढ़ें राशिफल

Aaj ka Rashifal 5 September 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाएं और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है. चंद्रमा के गोचर का प्रभाव आज सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप से देखने को मिलेगा. किसी के लिए धन और करियर के मामले अहम रहेंगे, तो किसी को रिश्तों, स्वास्थ्य या पारिवारिक मामलों में विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का दैनिक राशिफल और दिन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी उपाय.

1. मेष राशि

आज दिन की शुरुआत आपके लिए धन और वाणी से जुड़े मामलों से होगी, क्योंकि सुबह लगभग सवा दस बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे. सुबह किसी भुगतान, खरीदारी या पारिवारिक खर्च को लेकर निर्णय लेना पड़ सकता है. पैसा हाथ में आते ही किसी बड़ी वस्तु पर खर्च करने की इच्छा हो सकती है. किसी व्यक्ति को उधार देने का विचार हो तो वापसी की निश्चितता देखे बिना फैसला न करें. किसी रुके हुए काम को स्वयं आगे बढ़ाने का साहस आएगा. नौकरी में ईमेल, फोन कॉल, बैठक या प्रस्तुति के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है. भुगतान, डिलीवरी और जिम्मेदारियों की शर्त स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें. छोटे भाई-बहन या किसी करीबी परिचित से जुड़ा विषय भी सामने आ सकता है. मित्रों के बीच किसी चर्चा में आपका उत्साह आपको जरूरत से ज्यादा बोलने के लिए प्रेरित कर सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. जल्दबाजी में समय बचाने की कोशिश उल्टा परेशानी बढ़ा सकती है.

उपाय: सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें. शाम को घर की पश्चिम दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाएं.

2. वृषभ राशि

किसी पुराने निर्णय को लेकर मन में असमंजस हो तो तुरंत दिशा बदलने की बजाय उसके फायदे और नुकसान लिखकर देखें. आज आपका मूड परिस्थितियों से जल्दी प्रभावित हो सकता है. नौकरी में अपनी कार्यशैली को लेकर कोई बदलाव करने का विचार आ सकता है. नई जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले यह देखें कि उसका प्रभाव आपकी मौजूदा प्राथमिकताओं पर कितना पड़ेगा. वरिष्ठ व्यक्ति से बातचीत हो तो केवल समस्या बताने के बजाय व्यावहारिक समाधान भी रखें. किसी भुगतान की प्राप्ति की उम्मीद बन सकती है, लेकिन पैसा मिलने से पहले उसे खर्च करने की योजना न बनाएं. परिवार की जरूरतों पर खर्च हो सकता है. आपकी वाणी से काम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है. परिवार में धन से जुड़ा कोई विषय चर्चा का कारण बन सकता है. हर आर्थिक निर्णय अकेले लेने की कोशिश करने से तनाव बढ़ सकता है. किसी महंगी वस्तु, आभूषण या सजावटी सामान को देखकर तुरंत खरीदने का मन बन सकता है.

3. मिथुन राशि

सुबह की बेचैनी को पूरे दिन का संकेत मान लेना ठीक नहीं होगा. सुबह अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. बिना तुलना किए पैसा खर्च करना बाद में खटक सकता है. कार्यक्षेत्र में सुबह पर्दे के पीछे चल रहे किसी काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा. किसी सहकर्मी को अपनी निजी रणनीति बताने से बचना बेहतर होगा. बैठक, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत में अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है. व्यापारियों के लिए दोपहर के बाद नए संपर्कों पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. किसी नए प्रस्ताव में शर्तें और भुगतान व्यवस्था स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें. आपके लिए दिन का दूसरा हिस्सा स्वयं की छवि और व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर महत्वपूर्ण रहेगा. एक साथ कई काम पकड़ने से ध्यान बिखर सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से सुबह आराम की कमी महसूस हो सकती है.

उपायः मां दुर्गा के मंत्र ॐ दुं दुर्गायै नमः का 108 बार जाप करें. शाम को देवी मंदिर में लाल पुष्प अर्पित कर दुर्गा सप्तशती के किसी एक अध्याय का पाठ करें.

4. कर्क राशि

समय के इस बदलाव को समझकर काम करने से आप अनावश्यक दबाव से बच सकते हैं. रुके हुए भुगतान, काम के प्रस्ताव या किसी संस्था से जुड़े लाभ की चर्चा आगे बढ़ सकती है. लाभ का आश्वासन और वास्तविक प्राप्ति दो अलग बातें हैं. व्यापार में शुरुआती घंटे नेटवर्क बढ़ाने के लिए अच्छे रहेंगे. पुराने ग्राहक से संपर्क करना, किसी उत्पाद की जानकारी साझा करना या नए व्यक्ति से व्यावसायिक परिचय बनाना लाभकारी हो सकता है. नौकरी में किसी समूह या टीम से जुड़े काम में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजन या किसी निजी आवश्यकता पर अचानक राशि निकल सकती है. मानसिक स्तर पर कुछ समय अकेले रहने की इच्छा हो सकती है. किसी पुराने विषय को बार-बार सोचने के बजाय उस पर अगला व्यावहारिक कदम तय करें.

उपायः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. शाम को घर के पूजा स्थान पर श्रीहरि विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर 11 तुलसी दल अर्पित करें.

5. सिंह राशि

सुबह कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें आपकी निर्णय क्षमता की परीक्षा होगी. अधूरे आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने से बाद में स्थिति संभालनी पड़ सकती है. नौकरी में अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें. किसी सहकर्मी की गलती अपने सिर लेने से बचें, लेकिन टीम के काम में सहयोग का रवैया बनाए रखें. व्यापार में सुबह प्रशासनिक या प्रबंधन संबंधी काम अधिक रह सकते हैं. किसी पुराने परिचित के माध्यम से नया प्रस्ताव मिल सकता है. रुका हुआ पैसा या अतिरिक्त आय का रास्ता खुल सकता है. सामाजिक जीवन में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. किसी कार्यक्रम या व्यावसायिक बैठक में प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क हो सकता है. आपकी सहजता ही दूसरों पर बेहतर प्रभाव डालेगी. सुबह काम का दबाव मानसिक थकान दे सकता है.

उपाय: सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और उसमें लाल फूल डालें. किसी सफाईकर्मी को अपनी क्षमता के अनुसार उपयोगी वस्तु भेंट करें.

6. कन्या राशि

सुबह का समय मार्गदर्शन, अध्ययन, लंबी दूरी के संपर्क और भविष्य की दिशा तय करने के लिए उपयोगी रहेगा. दोपहर बाद ध्यान सीधे कामकाज और जिम्मेदारियों पर आ जाएगा. इसलिए आज विचार से क्रियान्वयन की ओर बढ़ना आपके लिए मुख्य विषय रहेगा. आपकी परिस्थितियां अलग हैं और उसी अनुसार योजना बनाना अधिक उचित रहेगा. बाहर के शहर या दूसरे क्षेत्र से जुड़े काम में प्रगति की संभावना है. यात्रा करनी हो तो कार्यक्रम और समय का ध्यान रखें. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की समीक्षा कर सकते हैं. व्यापार में काम बढ़ाने की इच्छा होगी. समय पर डिलीवरी न होने पर अच्छी बनी हुई छवि प्रभावित हो सकती है. धन के मामले में करियर से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है. घर में आपकी व्यस्तता को लेकर किसी सदस्य को शिकायत हो सकती है. स्वास्थ्य में लगातार काम करने से गर्दन, कंधे या आंखों पर तनाव महसूस हो सकता है.

उपाय: सुबह किसी मंदिर में पीले फूल और थोड़ी हल्दी अर्पित करें. किसी विद्यार्थी को कॉपी-पेन या परीक्षा उपयोगी सामग्री दें.

7. तुला राशि

सुबह किसी आर्थिक मामले में ऐसी जानकारी मिल सकती है जो पहले आपके सामने नहीं थी. संयुक्त खाते, बीमा, टैक्स, ऋण या किसी भुगतान से संबंधित कागज ध्यान से देखें. पुराना हिसाब सामने आए तो उसे टालने के बजाय व्यवस्थित तरीके से पूरा करें. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट में अचानक संशोधन की जरूरत पड़ सकती है. ऑफिस की निजी चर्चाओं से दूरी रखें. किसी सहकर्मी की गोपनीय जानकारी को आगे बढ़ाना आपके लिए उल्टा पड़ सकता है. ग्राहक या सहयोगी द्वारा किया गया मौखिक वादा पर्याप्त न मानें. यदि लंबे समय से कोई विषय सीखना चाहते हैं तो शुरुआत के लिए समय अच्छा है. दूर के व्यक्ति से बातचीत भविष्य में लाभकारी संपर्क बन सकती है. मन में बात दबाकर रखना भी ठीक नहीं. धन के मामले में अचानक खर्च की संभावना को देखते हुए पूरी बचत को एक ही जगह न लगाएं. माता से जुड़े किसी विषय पर ध्यान देना भी उपयोगी रहेगा.

उपाय: माता या किसी बुजुर्ग महिला को अपनी क्षमता के अनुसार फल, साड़ी या उपयोगी घरेलू वस्तु भेंट करें. देवी मंदिर में सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित कर कन्याओं को मिठाई खिलाएं.

8. वृश्चिक राशि

सुबह का समय साझेदारी, ग्राहकों और आमने-सामने की बातचीत के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह किसी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण समझौता या बातचीत हो सकती है. सामने वाला आपकी अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया न दे तो तुरंत कठोर रुख न अपनाएं. आज संबंधों को बचाए रखना किसी बहस को जीतने से अधिक उपयोगी होगा. व्यापारियों के लिए ग्राहक संपर्क से लाभ मिल सकता है. किसी पुराने ग्राहक से दोबारा ऑर्डर मिलने की संभावना है. नौकरी में टीम या साझेदारी से जुड़ा कोई काम आपके सामने आ सकता है. वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपनी बात रखते समय समस्या के साथ समाधान भी बताएं. दोपहर बाद धन के मामले में सतर्कता जरूरी होगी. पुराने वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा करना लाभकारी हो सकता है. व्यक्तिगत संबंधों में सुबह अपनापन रहेगा. रिश्ते में भरोसा बनाए रखने के लिए स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी. मातृ पक्ष के किसी रिश्तेदार से संपर्क भी हो सकता है. आज स्वास्थ्य में मानसिक तनाव का असर महसूस हो सकता है.

उपाय: माता या किसी वृद्ध महिला के हाथ से थोड़ा सा गुड़ लेकर दिन की शुरुआत करें और उनका आशीर्वाद लें. शाम को शिव मंदिर में जल अर्पित करें, फिर मां पार्वती का स्मरण करें.

9. धनु राशि

सुबह किसी लंबित काम को निपटाने का दबाव रहेगा. जिस विषय को बार-बार टाल रहे थे, उसे आज पूरा करना जरूरी होगा. नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है और किसी सहकर्मी की कमी भी आपको संभालनी पड़ सकती है. किसी वरिष्ठ से बहस करने के बजाय तथ्य प्रस्तुत करें. सामने वाला आगे निकलता दिखाई दे तो अपनी रणनीति बदलने के बजाय तैयारी मजबूत करें. किसी परीक्षा या चयन प्रक्रिया में अंतिम समय की तैयारी पर निर्भर न रहें. व्यापार में कर्मचारियों, भुगतान और दैनिक संचालन पर निगरानी रखें. स्टॉक या बिलिंग का मिलान करना उपयोगी रहेगा. किसी व्यक्ति के साथ बातचीत से काम आगे बढ़ सकता है. घर में किसी सदस्य को आपकी सहायता चाहिए हो सकती है. बाद में इस कमी को पूरा करने की कोशिश करें. हर समस्या का समाधान अपने तरीके से करने के बजाय सामने वाले से पूछें कि उसे वास्तव में किस प्रकार की मदद चाहिए. स्वास्थ्य में दिनचर्या का असर दिखाई देगा.

उपायः सुबह ॐ नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी अर्पित करें.

10. मकर राशि

सुबह कोई नया विचार आपको आकर्षित कर सकता है. यदि व्यापार, लेखन, डिजाइन, शिक्षा या किसी रचनात्मक काम से जुड़े हैं तो इस सोच को कागज पर उतारें. बड़े निवेश का फैसला तुरंत न लें. विद्यार्थियों के लिए सुबह का समय विशेष उपयोगी रहेगा. परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी कमजोर इकाइयों की सूची बनाकर काम करना चाहिए. संतान से संबंधित कोई बात ध्यान मांग सकती है. नौकरी में कोई चुनौतीपूर्ण कार्य मिल सकता है. अपनी फाइल और काम का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना लाभ देगा. व्यापार में कर्मचारियों से संबंधित छोटी परेशानी सामने आ सकती है. भुगतान, स्टॉक और डिलीवरी की निगरानी रखें. धन के मामले में किसी शौक या मनोरंजन पर खर्च करने की इच्छा सुबह अधिक रहेगी, लेकिन दोपहर बाद आवश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. उधार लेकर सुविधा बढ़ाने का विचार फिलहाल रोकें. स्वास्थ्य के स्तर पर तनाव और अनियमित खान-पान से बचना होगा.

उपायः ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें. गणेश मंदिर में दूर्वा और मोदक अर्पित करें.

11. कुंभ राशि

आज चंद्रमा सुबह सवा दस बजे तक आपकी राशि से चौथे भाव में और उसके बाद पांचवें भाव में गोचर करेंगे. दिन के दोनों हिस्सों की प्रकृति अलग रहेगी. सुबह घर में किसी मरम्मत या व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत महसूस हो सकती है. मकान, जमीन या वाहन से जुड़ी बातचीत चल रही हो तो कागजों को ध्यान से पढ़ें. कामकाज में निजी चिंताओं का असर पड़ सकता है. ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो तो घर की बातों को कुछ समय के लिए अलग रखें. काम के बीच भावनात्मक प्रतिक्रिया आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है. सुबह बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नया तरीका अपनाने से फायदा होगा. संतान से जुड़ी कोई अपेक्षा पूरी न होने पर कठोर रवैया अपनाने से बचें. बच्चे की तुलना किसी दूसरे से करना मनोबल कम कर सकता है. धन के मामले में दोपहर बाद मनोरंजन, शौक या पसंद की वस्तु पर खर्च करने का मन बनेगा. मानसिक स्थिति में दोपहर के बाद हल्कापन आ सकता है. संगीत, लेखन या कोई रचनात्मक गतिविधि मन को संतुलित करेगी. स्वास्थ्य में आराम की अनदेखी न करें और लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से बचें.

उपायः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे… महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें. पूजा-पाठ: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर शांत मन से प्रार्थना करें.

12. मीन राशि

सुबह का समय प्रयास, संपर्क, छोटे काम और संवाद के लिए सक्रिय रहेगा, जबकि दोपहर बाद घर, निजी जीवन और मानसिक आराम से जुड़े विषय प्रमुख हो जाएंगे. दिन का लाभ उठाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को सही समय पर सही दिशा में लगाना होगा. व्यापार में पुराने ग्राहक को प्रस्ताव भेजना या नए ग्राहक तक अपनी सेवाएं पहुंचाना उपयोगी रहेगा. नौकरी में संचार से जुड़े काम महत्वपूर्ण रहेंगे. किसी प्रस्तुति, रिपोर्ट या बातचीत में आपकी भूमिका सामने आ सकती है. किसी सहकर्मी से संदेशों के माध्यम से विवाद बढ़ाने के बजाय आमने-सामने बात करना बेहतर रहेगा. छोटे भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार से जुड़ी जिम्मेदारी आ सकती है. छोटी दूरी की यात्रा हो तो समय का ध्यान रखें. वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें. अचानक बना कार्यक्रम आपकी दिनचर्या बिगाड़ सकता है, इसलिए जरूरी सामान पहले से तैयार रखें. परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ सकती है. घर में किसी उपकरण की खराबी, सफाई या मरम्मत का काम सामने आ सकता है. खर्च करने से पहले दो विकल्पों की तुलना करें.

उपायः अपनी दिनचर्या को नियमित रखें. सुबह जल्दी उठें और पशु पक्षियों की सेवा के साथ दिन की शुरुआत करें.