बच्चे सूरज ढलने से पहले सो जाएं... मेंटेनेंस चार्ज बचाने के लिए फ्लैट मालिक के सुझावों ने उड़ाए लोगों के होश

बेंगलुरु से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. यहां एक अपार्टमेंट मालिक ने मेंटेनेंस चार्ज कम करने के लिए ऐसे सुझाव दिए, जिन्हें पढ़कर लोग हैरान भी हुए और हंसने पर भी मजबूर हो गए. यह पूरा मामला रेडिट के r/bangalore सबरेडिट पर सामने आया, जहां एक यूज़र ने उस ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है.

फ्लैट मालिक ने दिए खर्च घटाने के 5 सुझाव

ईमेल में फ्लैट मालिक ने सोसाइटी के खर्च कम करने के लिए कुल 5 अजीब सुझाव दिए, जिनमें सुरक्षा और सुविधाओं में भारी कटौती की बात कही गई है:

1- माली की जरूरत नहीं

माली को सैलरी देने की जगह ऑटोमैटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने का सुझाव दिया गया, ताकि पौधों को पानी देने का खर्च बचाया जा सके.

2- पीली और धीमी लाइट

कॉमन एरिया की लाइट को डिम पीली लाइट में बदलने की बात कही गई. इतना ही नहीं, बच्चों को सूरज ढलने से पहले खेलने और जल्दी सोने की सलाह भी दी गई.

3- कचरा प्रबंधन में बदलाव

गार्बेज कलेक्शन और हाउसकीपिंग का खर्च घटाने के लिए कम पैसे में काम करने वाले 'अच्छे' लोगों को रखने का सुझाव दिया गया.

4- रात में कोई गार्ड नहीं

फ्लैट मालिक ने कहा, कि रात में सुरक्षा गार्ड की जरूरत नहीं है. उनके अनुसार रात 9 या 10 बजे तक अपार्टमेंट लॉक कर देना चाहिए और सभी लोगों के लिए इन-टाइम तय होना चाहिए.

5- CCTV और DG हटाने का प्रस्ताव

ईमेल में CCTV कैमरे हटाने को निजता का उल्लंघन बताया गया. साथ ही डीजल जनरेटर (DG) हटाकर बिजली कटौती के दौरान अंधेरे में रहने को 'इको-फ्रेंडली' बताया गया.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

यह पोस्ट रेडिट पर आते ही वायरल हो गई. इसे अब तक करीब 2 हजार अपवोट्स और 500 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं. यूज़र्स ने इन सुझावों पर जमकर तंज कसा. एक यूज़र ने लिखा- कम पैसे में अच्छे लोग काम करें, वाह क्या सोच है! दूसरे ने कहा- लगता है आईटी कंपनी का मैनेजर है, बस कॉस्ट कटिंग ही दिखती है. वहीं एक अन्य यूज़र ने कमेंट किया- शुरुआत ठीक थी, लेकिन अंत में तो तानाशाही हो गई.

बचत या ज्यादा सख्ती?

मेंटेनेंस खर्च कम करना हर सोसाइटी की जरूरत हो सकती है, लेकिन सुरक्षा, बिजली और निजता जैसे मुद्दों पर ऐसे सुझाव लोगों को परेशान कर रहे हैं. यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक ईमेल नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर बड़ी बहस बन चुका है.

यह भी पढ़ें: खोया फोन, टूटती उम्मीद और एक नेक इंसान, इंदौर स्टेशन का Video रुला देगा

मैसूर सिल्क साड़ी की ऐसी दीवानगी! सुबह 4 बजे से टोकन लेकर कतार में खड़ी महिलाएं, वायरल हुआ VIDEO

3 साल पहले इनकम टैक्स ऑफिसर बना था युवक, आज उसी वायरल VIDEO से निकली शादी की कहानी