21 हजार रुपये की नौकरी से शुरुआत, आज 60 करोड़ रु की डील क्लोज करता है, शख्स की कहानी रुला देगी

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी कहानी वायरल हो रही है, जिसने हजारों युवाओं को उम्मीद दी है. एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर युवक ने अपनी मेहनत, समझदारी और सही मौके का फायदा उठाकर 21,000 रुपये महीने की नौकरी से करोड़ों की डील तक का सफर तय किया. यह कहानी बताती है कि डिग्री नहीं, बल्कि हिम्मत और समझ किस्मत बदल सकती है.
21,000 रुपये की नौकरी और संघर्ष भरे दिन
रेडिट पोस्ट में युवक ने बताया कि कोविड के बाद जॉब मार्केट पूरी तरह ठप था. मजबूरी में उसने एक फाइनेंशियल कंपनी में 'डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव' की नौकरी की. उसने लिखा- डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव एक फैंसी नाम है, असल में मैं डिलीवरी बॉय था. चार साल छह महीने तक वह दिल्ली की गर्मी, सर्दी और कोहरे में फाइलें उठाकर बैंकों के चक्कर काटता रहा. इस दौरान उसकी सैलरी सिर्फ 18,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हुई. युवक ने भावुक होकर लिखा- एक दिन बारिश में बैग भरे कागज़ों के साथ खड़ा था और रो रहा था, क्योंकि एक अच्छा रेनकोट तक खरीदने के पैसे नहीं थे.
From a ₹21k Salary to Closing a ₹60 Cr Deal: How One Rainy Night and a CA Changed My Life.
एक मुलाकात ने बदल दी किस्मत
इस संघर्ष के बीच उसकी मुलाकात एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से हुई, जिसने उसे फंडिंग केस खुद लाने और 50-50 की कमाई शेयर करने का प्रस्ताव दिया. यहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ली. धीरे-धीरे उसने फाइनेंस की बारीकियां समझीं और खुद का नेटवर्क बनाना शुरू किया. आज वह फुल-टाइम फाइनेंशियल कंसल्टेंट है और प्रोजेक्ट फंडिंग, इक्विटी फंडिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, हाई-टिकट B2B लोन जैसे बड़े सौदे संभालता है.
60 करोड़ रुपये की डील और करोड़ों की कमाई
युवक ने बताया कि अब वह 60 करोड़ रुपये तक की डील क्लोज कर चुका है और उसकी सालाना कमाई 1–2 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इतना ही नहीं, उसने कमर्शियल रियल एस्टेट, होटल और हॉस्पिटल डीलिंग में भी कदम रख दिया है. उसने लिखा- मार्केट को आपकी डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है कि आप डिलीवर कर सकते हैं या नहीं.
सोशल मीडिया पर मिली तारीफ
यह पोस्ट r/IndiaBusiness सबरेडिट पर वायरल हो गई और इसे करीब 2,000 अपवोट्स मिले. लोग इस कहानी से प्रेरित नजर आए. एक यूज़र ने लिखा- कमाल की कहानी, सच में मोटिवेट कर दिया. दूसरे ने कहा- एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है. वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा- अगर कोई टेक प्रोजेक्ट हो तो मुझे भी मौका दीजिए.
यह कहानी उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद है, जो कम सैलरी, खराब हालात और असफलताओं से जूझ रहे हैं. यह साबित करती है कि सही समय पर लिया गया एक फैसला, मेहनत और सीखने की चाह- सब कुछ बदल सकती है.
