रात 2:30 बजे डिलीवरी पर बवाल! ग्राहक नहीं आया नीचे, जोमैटो राइडर ने खुद खा ली बिरयानी-गुलाब जामुन

Zomato Customer Dispute: जहां कुछ लोगों ने डिलीवरी वर्कर्स को होने वाली दिक्कतों पर चिंता जताई, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ग्राहक डोरस्टेप सर्विस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं.

कथित तौर पर ग्राहक ने उनसे कहा कि या तो ऑर्डर ऊपर पहुंचा दें या उसे कैंसिल कर दें.

Delivery Rider Controversy: "जोमैटो, स्वीगी के डिलीवरी पार्टनर्स और कस्टमर की नोक झोंक को लेकर कई खबरें सामने आती हैं. ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है. एक जोमैटो डिलीवरी एजेंट ने ऑर्डर खुद ही खा लिया क्योंकि ग्राहक ने देर रात उसे लेने के लिए नीचे आने से मना कर दिया. डिलीवरी राइडर अंकुर ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में यह घटना शेयर की. क्लिप में, ठाकुर बताते हैं कि ग्राहक को नीचे आने के लिए कहने पर कैसे बहस शुरू हो गई. उनका दावा है कि ग्राहक ने अपनी बालकनी से चिल्लाकर कहा कि क्योंकि उन्होंने खाने के पैसे दिए हैं, इसलिए राइडर को इसे उनके दरवाजे तक पहुंचाना चाहिए.

हालांकि, ठाकुर ने कहा कि रात के 2:30 बज रहे थे और उन्हें डर था कि अगर वह अपनी बाइक को बिना देखे छोड़ देंगे तो कोई उसे चुरा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि राइडर्स रात में ठंड में लंबी दूरी तय करते हैं, इसलिए ग्राहकों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए.

कथित तौर पर ग्राहक ने उनसे कहा कि या तो ऑर्डर ऊपर पहुंचा दें या उसे कैंसिल कर दें. ठाकुर वीडियो में कहते हैं, "मैंने इसे कैंसिल कर दिया है, और अब मैं इसे यहीं खा रहा हूं," इसके बाद वह गुलाब जामुन का एक टुकड़ा निकालकर खाते हैं, और कहते हैं कि वह बॉक्स के अंदर की बिरयानी भी खाएंगे.

1 जनवरी को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया वीडियो 1.2 मिलियन व्यूज़ के साथ वायरल हो गया है. कुछ दर्शकों ने डिलीवरी वर्कर्स को होने वाली दिक्कतों पर चिंता जताई, जबकि दूसरों ने कहा कि ग्राहक डोरस्टेप सर्विस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं.

यहां देखें वीडियो:

एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "भाई, डोरस्टेप डिलीवरी का मतलब है कि आपको उनके घर पर देना चाहिए. वे नीचे क्यों आएंगे? ग्राहक सुविधा के लिए डिलीवरी चार्ज और प्रीमियम कीमत देते हैं."

दूसरे ने कहा, "भाई, आपको कंपनी की पॉलिसी फॉलो करनी होगी. Zomato जॉइन करने से पहले आपको सब कुछ चेक कर लेना चाहिए था."

तीसरे ने सलाह दी, "खाना नीचे गेट पर छोड़कर चले जाओ."

दूसरों ने राइडर का सपोर्ट किया. एक ने लिखा, "भाई, रात में ऊपर न जाना सही है." दूसरे ने कहा, "आपने ऑर्डर कैंसिल करके सही किया."

