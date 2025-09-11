मुश्किलों के बावजूद जज्बा कायम, ऑर्डर लेकर जा रहे दिव्यांग जोमैटो डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल

Divyang Zomato Delivery Boy: जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी हिम्मत और मुस्कान से उन मुश्किलों को भी आसान बना देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दिव्यांग शख्स जोमैटो की टी-शर्ट पहने पूरे समर्पण के साथ ऑर्डर डिलीवर करता नजर आता है.

रेहड़ी से शुरू हुई जर्नी (Divyang Zomato Delivery Boy Ka Video)

वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि दिव्यांग अंकल एक छोटी सी रेहड़ी पर बैठकर ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे होते हैं. उनकी मेहनत देखकर दो युवक उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं. बातचीत में जब उनसे पूछा गया, क्या यह ऑर्डर लेकर जाना जरूरी है? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, जरूरी है वरना ऐप वाले मेरी ID बंद कर देंगे. उनकी यह बात सुनकर युवक भावुक हो जाते हैं और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर साथ ले जाते हैं.

Audi में डिलीवरी कर चौंक गए लोग (Delivery Boy Emotional Video)

वीडियो में आगे दिखता है कि डिलीवरी बॉय एक लग्जरी Audi कार में बैठकर कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाते हैं. जब कस्टमर नीचे आकर ऑर्डर रिसीव करता है तो हंसते हुए कहता है, पहली बार किसी डिलीवरी बॉय को Audi में डिलीवरी (hardworking delivery boy viral) करते देखा है. इस छोटे से पल ने लाखों लोगों का दिल छू लिया.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (inspirational viral video India)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @harmansdrip अकाउंट से 'सुकून' कैप्शन के साथ शेयर किया गया. अब तक इसे 42 लाख से ज्यादा व्यूज, 6.5 लाख से ऊपर लाइक्स और 19 हजार से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने जमकर तारीफ की. एक ने लिखा, जो मेहनत करना चाहता है, वो भगवान से शिकायत नहीं करता. दूसरे ने कहा, उस लड़के को भी सलाम जिसने नीचे आकर ऑर्डर लिया और मदद की. किसी ने लिखा, भगवान आप सबका भला करे, ये ही असली हीरो हैं.

इंस्पिरेशन बना वीडियो (motivational viral video 2025)

यह वीडियो सिर्फ एक डिलीवरी नहीं, बल्कि इंसानियत और जज्बे की मिसाल है. दिव्यांग अंकल ने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता. इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए और उनकी मुस्कान को 'पॉजिटिविटी की ताकत' बताया.

