पन्ना टाइगर रिजर्व में 'खतरे' की सेल्फी लेने की होड़, टाइगर के साथ फोटो लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल बैठे युवक

Group Of Men Try To Take Selfie With Tiger: सोशल मीडिया पर हाल ही में मध्यप्रदेश से एक चौंका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवा टाइगर के साथ लेने चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं. 47 सेकंड के इस वीडियो को देखकर डर के मारे आपकी भी रूह कांप जाएगी. दरअसल, मध्यप्रदेश को टाइगर का घर कहा जाता है. यहां छह टाइगर रिजर्व में 500 से ज्यादा बाघ है, जिनके वीडियोज और फोटोज आए दिन वायरल होते रहते हैं. वहीं पर्यटकों में भी टाइगर को देखने और उनके साथ फोटोज लेने का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है, जो कई बार काफी खतरनाक साबित होता है.