टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 के सेट पर हादसा, दो लोगों को चोटें आयीं

साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बन रही और टाइगर श्रॉफ अभिनीत ‘बागी 4’ के सेट पर एक हादसा हो गया, जिसमें करीब 12 फीट की ऊंचाई से यूनिट के दो लोग नीचे गिर पड़े.

नई दिल्ली:

साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बन रही और टाइगर श्रॉफ अभिनीत ‘बागी 4' के सेट पर एक हादसा हो गया, जिसमें करीब 12 फीट की ऊंचाई से यूनिट के दो लोग नीचे गिर पड़े. सूत्रों के मुताबिक, यह घटना मुंबई के मड आइलैंड स्थित लक्ष्मी निवास में हुई, जहां फिल्म के पैच वर्क की शूटिंग चल रही थी. सुबह के समय पहले एक गाने की शूटिंग हुई और उसके बाद एक्शन सीक्वेंस का पैच वर्क फिल्माया जा रहा था. इसी दौरान यूनिट के दो सदस्य शाहनवाज और शमीम सेट पर स्टंट की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और दोनों लगभग 12 फीट ऊंचाई से गिर गए.

यह हादसा शाम के वक्त हुआ. गिरने से शमीम के एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जबकि शाहनवाज, जो एक जूनियर आर्टिस्ट हैं, के सिर और कमर में चोट आई. घटना के तुरंत बाद साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस की टीम ने दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. शमीम का इलाज मलाड के एक अस्पताल में चल रहा है, वहीं शाहनवाज को एमआरआई और अन्य टेस्ट के लिए एक दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. इन दोनों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस ने अपने ऊपर ली है.

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के जनरल सेक्रेटरी अशोक दूबे ने इस मामले की पुष्टि की और बताया कि दोनों घायलों का इलाज जारी है तथा खतरे की कोई बात नहीं है. ‘बागी 4' का निर्देशन ए. हर्षा ने किया है और फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ संजय दत्त, हरनाज़ संधू और सोनम बाजवा नज़र आएंगे. यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.

