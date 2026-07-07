इतिहास की 10 सबसे लंबी सजाएं, नंबर 1 वाले को मिली 1 लाख साल से ज्यादा की कैद!

10 Longest Punishment In The World: कानून की किताबों में एक बहुत जरूरी टर्म है कंसीक्यूटिव सेंटेंस (Consecutive Sentence), यानी एक के बाद एक चलने वाली सजा. अक्सर जब हम खबरों में पढ़ते हैं कि किसी अपराधी को 5000 साल या 1 लाख साल की जेल हो गई, तो पहली बार में यह बात किसी मजाक जैसी लगती है. आखिर जब इंसान की औसत उम्र ही 70-80 साल है, तो अदालतें ऐसे फैसले क्यों सुनाती हैं? क्या मुजरिम सच में इतने साल जेल में रहता है? असल में, यह कोई कानूनी भूल नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कानूनी गणित और हर एक पीड़ित को बराबरी का हक देने की कोशिश होती है.

इस खबर को पूरा पढ़ने के बाद, आप न सिर्फ दुनिया की इन 10 सबसे लंबी सजाओं के बारे में जानेंगे, बल्कि यह भी समझ जाएंगे कि विदेशी अदालतें इस कानूनी पेंच का इस्तेमाल अपराधियों के बाहर आने के सारे रास्ते बंद करने के लिए कैसे करती हैं.

1. चमोई थिप्यासो (थाईलैंड) - 1,41,078 साल की जेल

दुनिया की सबसे लंबी गैर-उम्रकैद सजा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थाईलैंड की चमोई थिप्यासो के नाम है. 1989 में इन्होंने एक बहुत बड़ा चिटफंड घोटाला किया था, जिसमें हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई डूब गई थी. कोर्ट ने हर एक पीड़ित के साथ हुए धोखे के लिए अलग-अलग सजा जोड़ी, तो कुल आंकड़ा 1.41 लाख साल पार कर गया. इतनी लंबी सजा सुनकर लगता है कि वह जिंदगी भर जेल में रहीं, लेकिन ऐसा नहीं है. थाईलैंड के तत्कालीन कानून के मुताबिक, धोखाधड़ी के मामले में किसी को भी अधिकतम 20 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता था. अच्छे आचरण के चलते वह महज 8 साल जेल में बिताकर बाहर आ गईं. यानी यह सजा सिर्फ एक प्रतीकात्मक संदेश थी.

2. मैड्रिड ट्रेन ब्लास्ट के 3 दोषी (स्पेन) - 1,20,000 साल की जेल

साल 2004 में अल-कायदा द्वारा किए गए मैड्रिड ट्रेन धमाकों में 193 बेगुनाह लोग मारे गए थे. स्पेन की अदालत ने इस भयानक अपराध के लिए तीन मुख्य दोषियों को मिलाकर कुल 1.20 लाख साल की जेल की सजा सुनाई थी. स्पेनिश कानून के तहत तब एक कैदी को अधिकतम 30 या 40 साल ही जेल में रखा जा सकता था. जज ने इतनी लंबी सजा सिर्फ इसलिए लिखी ताकि आरोपी किसी भी सूरत में कानूनी पेचों (जैसे पैरोल या कम्यूनल रिलीफ) का फायदा उठाकर 30-40 साल से एक दिन पहले भी बाहर न आ सकें.

3. टेरी निकोल्स (अमेरिका) - 161 उम्रकैद + 9,300 साल

1995 के बदनाम ओक्लाहोमा सिटी बम धमाके में 19 बच्चों समेत 168 लोग मारे गए थे. इस हमले के सह-आरोपी टेरी निकोल्स को कोर्ट ने 161 बार बिना पैरोल की उम्रकैद और साथ में 9,300 साल की अतिरिक्त सजा दी. अमेरिका में न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है,'हर जान की अपनी कीमत है'. अगर एक हमले में 168 लोग मरे हैं, तो कानूनन हर एक मौत का मुकदमा अलग चलता है. जज ने हर पीड़ित के परिवार को यह तसल्ली देने के लिए इतनी सजाएं जोड़ीं कि उनके अपने की जान की कीमत कानून की नजर में कम नहीं थी.

4. चार्ल्स स्कॉट रॉबिन्सन (अमेरिका) - 30,000 साल की जेल

1994 में अमेरिका के ओक्लाहोमा की एक जूरी ने एक मासूम बच्चे के साथ क्रूरता करने वाले इस अपराधी को 30,000 साल की सजा सुनाई. यहां जज का सीधा मकसद था कि कानून की किसी भी ढील का फायदा उठाकर यह इंसान कभी समाज में वापस न लौट पाए और अपनी प्राकृतिक मौत तक जेल के अंदर ही रहे.

5. हेनरी 'उनाई' पैरोट (स्पेन) - 4,797 साल की सजा

स्पेन के एक बड़े बैरक बम धमाके के आरोपी हेनरी को कोर्ट ने 4 हजार साल से ज्यादा की ऐतिहासिक सजा सुनाई थी.

6. इनेस डेल रियो प्राडा (स्पेन) - 3,828 साल की जेल

24 हत्याओं और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस महिला को हजारों साल सलाखों के पीछे बिताने का आदेश मिला था.

इन दोनों ही मामलों में बाद में यूरोपीय मानवाधिकार अदालत (ECHR) ने दखल दिया. मानवाधिकार कानूनों के तहत इतनी लंबी सजाओं को 'अमानवीय' और 'अनावश्यक' माना गया, जिसके कारण इनेस को 26 साल बाद ही रिहा करना पड़ा. यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून कई बार देशों के घरेलू फैसलों को बदल देते हैं.

2017 में इस्तांबुल के एक नाइटक्लब में नए साल के जश्न के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले इस आईएसआईएस आतंकी को हर एक पीड़ित के लिए अलग उम्रकैद और साथ में 1,368 साल अतिरिक्त जेल की सजा दी गई.

तुर्की का यह विवादित टीवी उपदेशक खुद को महिलाओं से घेरे रखता था, जिन्हें वह बिल्लियां (Kittens) कहता था. साल 2021 में कोर्ट ने इसे गंभीर यौन अपराधों और धोखाधड़ी के मामलों में 1,000 साल से ज्यादा की जेल सुनाई.

ब्रिटेन के इतिहास में यह किसी को दी गई सबसे लंबी सजाओं में से एक है. इतनी लंबी सजा मिलने के बावजूद, साल 2000 में हुए 'गुड फ्राइडे एग्रीमेंट' के तहत इसे महज 16 महीने बाद ही रिहा कर दिया गया. यानी राजनीतिक समझौते कई बार अदालती फैसलों पर भारी पड़ जाते हैं.

बुजुर्गों और दिव्यांगों पर बेरहमी से हमला करने वाले इस शख्स को 26 उम्रकैद मिलीं. लेकिन यहां एक पेच था. ये सजाएं कनकरेंट (Concurrent) थीं, यानी सभी 26 सजाएं एक साथ शुरू हुईं, न कि एक के बाद एक. इसलिए तकनीकी रूप से यह उसकी पूरी जिंदगी की एक ही उम्रकैद मानी जाएगी.

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