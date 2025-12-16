विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह उठते ही बादलों के बीच पहुंची महिला! बाहर निकलते ही दिखा ऐसा नज़ारा, गुरुग्राम का ये Video चौंका देगा

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूज़र्स ने सच्चाई बता दी. लोगों ने कमेंट कर कहा कि यह बादल नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर का जहरीला स्मॉग है, जो हर सर्दी में जानलेवा स्तर तक पहुंच जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह उठते ही बादलों के बीच पहुंची महिला! बाहर निकलते ही दिखा ऐसा नज़ारा, गुरुग्राम का ये Video चौंका देगा
सुबह उठते ही बादलों के बीच पहुंची महिला!

जो नज़ारा सपनों जैसा लग रहा था, वही हकीकत में डराने वाला निकला. गुरुग्राम में रहने वाली एक विदेशी मॉडल ने जब सुबह अपने बालकनी से बाहर झांका, तो चारों ओर सिर्फ सफ़ेद धुंध ही धुंध दिखी. उसने इसे बादल समझ लिया, लेकिन इंटरनेट ने तुरंत बता दिया - ये बादल नहीं, ज़हरीला स्मॉग है.

आज बादलों में जागी हूं...

यह वीडियो केसिनिया शाकिर्ज़ियानोवा नाम की विदेशी मॉडल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में गुरुग्राम की ऊंची इमारतों के नीचे का पूरा इलाका घने धुएं और धुंध में गायब दिखता है. इमारतें, सड़कें, गाड़ियां कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, आज बादलों में जागी हूं. 

इंटरनेट ने खोली आंखें

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूज़र्स ने सच्चाई बता दी. लोगों ने कमेंट कर कहा कि यह बादल नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर का जहरीला स्मॉग है, जो हर सर्दी में जानलेवा स्तर तक पहुंच जाता है. एक यूज़र ने लिखा, यह सपना नहीं, दिल्ली-एनसीआर की हकीकत है. दूसरे ने कहा, यह सुंदर नहीं, बेहद खतरनाक है.

देखें Video:

दिल्ली-एनसीआर में हालात गंभीर

यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब दिल्ली-एनसीआर घने कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है. सुबह के वक्त दृश्यता लगभग शून्य तक पहुंच गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ. कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं. सड़कों पर ट्रैफिक बेहद धीमा रहा.

मौसम विभाग का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. लोगों को सफर के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. सुबह का तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे हालात और बिगड़ गए. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो एक बार फिर याद दिलाता है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की आंखों के सामने शहरों को निगल रहा है.

यह भी देखें: बहू ने पूरा किया ससुर का सपना, पहली बार फ्लाइट में कराया सफर, Video में दोनों की बातचीत सुन भर आएंगी आंखें

धरती के बाद पाताल लोक में फैल रही महामारी, वैज्ञानिकों का अलर्ट, आने वाली है सबसे बड़ी मुसीबत!

सफाईकर्मियों के लिए हर सुबह 7:15 बजे महिला करती है ऐसा काम, लोग बोले- इंसानियत अभी जिंदा है...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gurgaon Smog Video, Delhi NCR Pollution, Gurgaon Pollution
Get App for Better Experience
Install Now