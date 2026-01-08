एक बेकार ईंट बेचकर लड़के ने कमाए 2 हजार रुपए, धांसू आइडिया से हिल गया इंटरनेट

सोशल मीडिया पर कब कौन-सी चीज वायरल हो जाए, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. इस बार एक ऐसे लड़के का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने बेकार समझे जाने वाले ईंट के टुकड़ों से ऐसा कमाल कर दिखाया कि देखने वाले हैरान रह गए.

फ्री में उठाई ईंट, बना दिया कमाई का साधन

वीडियो में लड़का बताता है कि वह ईंट के टूटे हुए टुकड़े फ्री में लेकर आता है. इसके बाद वह ईंट की बारीकी से कटिंग करता है और उसी से एक गाना बजाने वाला स्पीकर तैयार करता है. तैयार होने के बाद यह स्पीकर न सिर्फ काम करता है, बल्कि देखने में भी बेहद यूनीक और आकर्षक लगता है.

ईंट से बना स्पीकर, देखकर लोग रह गए दंग

जब लड़का इस अनोखे स्पीकर को लेकर मार्केट पहुंचता है, तो लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं. किसी को इसका डिजाइन पसंद आता है, तो कोई इसकी साउंड क्वालिटी की तारीफ करता नजर आता है. लोग यह समझ ही नहीं पाते कि एक साधारण सी ईंट से ऐसा स्पीकर भी बनाया जा सकता है.

देखें Video:

लोग पूछने लगे बनाने का तरीका

मार्केट में स्पीकर को देखकर भीड़ जुट जाती है. लोग लड़के के साथ सेल्फी लेने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने यह अनोखा स्पीकर आखिर बनाया कैसे. लड़के की क्रिएटिविटी हर किसी को प्रभावित कर देती है. वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि एक शख्स इस स्पीकर को 2000 रुपये में खरीद लेता है. फ्री में मिले ईंट के टुकड़े से बनाई गई इस चीज की कीमत देखकर लोग और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं.

करोड़ों लोगों ने देखा वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @deluxebhaiyaji नाम के यूजर ने शेयर किया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट्स में लड़के की सोच और हुनर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स इसे कमाल का जुगाड़, असली टैलेंट और क्रिएटिव माइंड बता रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे आइडियाज को सही प्लेटफॉर्म मिले, तो कबाड़ भी करोड़ों का बिजनेस बन सकता है.

