ये तो हैवी ड्राइवर निकला...शोरूम से निकलते ही ठोक दी नई कार, लोग बोले- सीधा ठांय-ठांय

New Car Accident Video : सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में एक बिल्कुल नई कार शोरूम से बाहर निकलते ही सामने खड़ी दूसरी कार से टकरा जाती है. कार पर फूलों की माला लगी है, यानी डिलीवरी का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था. बैकग्राउंड में किशोर कुमार का मशहूर गाना 'ये क्या हुआ' माहौल को और भी दिलचस्प बना देता है. वीडियो का कैप्शन है, 'पहले ही दिन एक्सीडेंट', जो लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है.

लोगों के मजेदार रिएक्शन (Shoroom se nikalte hi accident)

इस वीडियो पर कमेंट्स की बौछार हो गई. किसी ने लिखा, '5-स्टार सेफ्टी टेस्ट पास', तो किसी ने कहा, 'शोरूम से सीधा सर्विस सेंटर!' एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'ये नया तरीका है बिल्ड क्वालिटी चेक करने का?' हंसी-मजाक के बीच यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुका है.

असली सवाल: नुकसान की भरपाई कौन करेगा? (Who will pay for the damage?)

मजाक अपनी जगह, लेकिन मामला कानून और बीमा (Insurance) से जुड़ा है. अगर कार की डिलीवरी पूरी हो चुकी है, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस एक्टिव है, तो ऐसे में नुकसान आमतौर पर मालिक के बीमा कवर से पूरा होगा. जीरो डेप इंश्योरेंस होने पर राहत ज्यादा मिल सकती है, लेकिन अगर डिलीवरी अधूरी है, यानी गाड़ी अभी शोरूम के नाम पर है, तो फिर डीलर या शोरूम की जिम्मेदारी बनती है. ऐसे मामलों में शोरूम का फ्लोर या ट्रेड इंश्योरेंस काम (Car delivery insurance rules) आता है.

शोरूम से निकलते ही नई कार का एक्सीडेंट (Viral car accident video)

नई कार खरीदते वक्त लोग जश्न में बीमा और डिलीवरी की बारीक शर्तें नजरअंदाज कर देते हैं. यह वायरल वीडियो याद दिलाता है कि कार की चाबी हाथ में आने से पहले और बाद की जिम्मेदारी में बड़ा फर्क होता है. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो सिर्फ हंसी का कारण नहीं, बल्कि सीख भी है. नई कार लेते वक्त डिलीवरी, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की हर डिटेल साफ रखें, ताकि खुशियों का सफर पहले ही मोड़ पर दर्द-ए-सर न बन जाए.

