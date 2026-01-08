मोनालीसा का रोमांटिक गाना रिलीज, महाकुंभ गर्ल को मिला हैंडसम हीरो, लड़कियां बोलीं- हम कुंभ क्यों नहीं गए...

महाकुंभ से निकली मोनालीसा का एक्टिंग करियर भी सही रफ्तार पकड़ रहा है. एक तरफ उनकी फिल्म द मणिपुर डायरीज की चर्चा है तो दूसरी तरफ बैक-टु-बैक म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं. कुछ समय पहले 'सादगी' नाम से मोनालीसा का एक वीडियो आया था और एक बार फिर मोना एक नए म्यूजिक वीडियो के साथ तैयार हैं. ये भी एक रोमांटिक ट्रैक है और जिस एक्टर के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई है वह भी काफी जच रहे हैं. वीनस के बैनर तले आए इस गाने में मोना के साथ एक्टर समर्थ मेहता नजर आ रहे हैं. इस गाने को लैजल राय ने गाया है. गाने का टीजर रिलीज किया गया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

दिल जानिया नाम से आए इस गाने का म्यूजिक वीडियो बड़ी यंग वाइब्स लेकर आया है. अच्छी खबर ये है कि गान 8 जनवरी यानी कि आज ही रिलीज होने वाला है. मतलब ये कि अगर आपको यह गाना पसंद आ गया है जो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आप इसे आज ही सुन सकते हैं.

कैसी दिख रहीं मोनालीसा ?

मोनालीसा के लुक की बात करें तो वह अपने जाने पहचाने सिम्पल लुक में नजर आ रही हैं. कहा जा सकता है कि एक्टर की तरफ से उन्हें अच्छा सपोर्ट मिला है और इस वजह से उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद की जा रही है.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे कमेंट

मोनालीसा का वीडियो देख कुछ लोग उनकी किस्मत की दाद दे रहे हैं. एक ने लिखा, क्या नसीब है भाई मोनालीसा का. एक ने कमेंट किया, किस्मत का चमत्कार तो इसे ही कहते हैं. फर्श से अर्श तक. बेस्ट ऑफ लक मोनालीसा. एक ने लिखा, वाह मोनालीसा किस्मतवाली हो तुम. एक का कमेंट था, अब तो हम लड़कियों को भी अफसोस हो रहा है कि हम क्यों नहीं गए कुंभ मेले.