जब महिला बस ड्राइवर को देख लोग रह गए हैरान, ड्राइविंग देख थम गई सबकी नजरें

Himachal bus driver viral video: हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी सड़कों पर जहां बस और ट्रक चलाना किसी चुनौती से कम नहीं, वहीं एक महिला ड्राइवर ने सबको हैरान कर दिया है. नेहरू ठाकुर (जो न सिर्फ बस बल्कि ट्रक भी चलाती हैं) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि लोग उन्हें स्टीयरिंग पर देखकर कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं.

बस स्टैंड पर कैमरे में कैद हुए रिएक्शन (woman bus driver)

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में नेहरू ठाकुर व्यस्त बस स्टैंड से बस निकालते हुए दिखाई देती हैं. वीडियो में वह कहती हैं, आज मैंने सोचा कि लोग महिला बस ड्राइवर को देखकर क्या सोचते होंगे, बस उनके रिएक्शन रिकॉर्ड कर लूं. उन्होंने बताया कि बस स्टैंड पर उस दिन ट्रैफिक काफी ज्यादा था और उन्हें बस बाहर निकालने में पूरे दस मिनट लग गए. इस दौरान, भीड़ बस उन्हें घूरती रही.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार (viral woman bus driver India)

वीडियो के वायरल होते ही लोग उनकी ड्राइविंग स्किल्स और आत्मविश्वास की जमकर तारीफ करने लगे. एक यूजर ने लिखा, मेरा रिएक्शन था...वाह. दूसरे ने कहा, हिमाचल प्रदेश की शान...नेहरू ठाकुर. एक शख्स ने पूछा, आपने ड्राइव करना कहां से सीखा? जबकि किसी ने लिखा, बहुत अच्छा, गर्व है तुम पर बहन.

काम से ही बनाई पहचान (Nehu Thakur Instagram video)

नेहरू ठाकुर का कहना है कि उन्होंने यह व्लॉग सिर्फ इसलिए बनाया ताकि लोग देख सकें कि कभी-कभी सिर्फ अपना काम करना भी सड़क पर ट्रैफिक रोक सकता है, वो भी अलग अंदाज में. उनका यह वीडियो साबित करता है कि जुनून और मेहनत के सामने कोई भी स्टीरियोटाइप टिक नहीं पाता.

महिला ड्राइवरों के लिए प्रेरणा (desi girl driving bus)

नेहरू ठाकुर की कहानी उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान पेशों में कदम रखने से हिचकिचाती हैं. उन्होंने साबित कर दिया कि आत्मविश्वास और स्किल्स से कोई भी सड़क आपके लिए खुली हो सकती है.

