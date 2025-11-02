ट्रैफिक में फंसी ऑस्ट्रेलियाई महिला के साथ भारतीय कैब ड्राइवर ने किया कुछ ऐसा, उसने वीडियो बनाकर कर दिया वायरल

Australian Woman Praised Uber Driver: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई महिला भारतीय कैब ड्राइवर की जमकर तारीफ करती नजर आ रही है. वायरल हो रही यह वीडियो सिर्फ एक सफर की नहीं, बल्कि भारत की उस मेहमाननवाजी की झलक है जिस पर हर भारतीय को गर्व हो. ऑस्ट्रेलिया की पॉडकास्टर और ट्रैवलर ब्री स्टील ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि मुंबई में एक उबर ड्राइवर ने कैसे ट्रैफिक में फंसे होने के बावजूद उनकी मदद की.

ड्राइवर ने दिखाई इंसानियत की मिसाल (Mumbai traffic video)

वीडियो में ब्री स्टील कहती हैं, 'भारत में उबर ड्राइवर अगले स्तर के आइकन हैं.' उन्होंने बताया कि छठ पूजा के कारण मुंबई की सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक था. आम तौर पर 15 मिनट का सफर दो घंटे में पूरा हुआ, लेकिन ड्राइवर ने धैर्य और दया दोनों का उदाहरण पेश किया. वह उनके लिए पानी, कबाब और एक सॉफ्ट ड्रिंक तक लेकर आया और पैसे लेने से भी इनकार कर दिया. ये नजारा देखकर ब्री स्टील काफी इमोशनल हो गईं.

'मुंबई के उबर ड्राइवर हैं असली जेंटलमैन' (Indian Uber driver viral)

ब्री ने बताया कि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा अनुभव किया. पहले भी कई ड्राइवरों ने उनकी मदद की...किसी ने बाढ़ के पानी से बाहर निकाला, तो किसी ने गिरा हुआ जूता उठाकर दिया. उन्होंने लिखा, 'भारत में ड्राइवर सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि दिल के हीरो हैं.'

सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार (australian woman on uber driver)

वीडियो को अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'अब तो अगली बॉलीवुड जोड़ी 'उबर ने बना दी जोड़ी' होगी.' दूसरे ने कहा, 'हम भारतीय मेहमानों को भगवान मानते हैं. अतिथि देवो भव:.'

