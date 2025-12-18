न प्रिंसेस डायना और न ही किम कार्दशियन, इस महिला के पास थी हीरों से सजी शादी की ड्रेस

Most Beautiful Wedding Dress: प्रिंसेस डायना का वेडिंग ड्रेस हमेशा से ही सबसे खूबसूरत ड्रेस में से एक माना जाता है, लेकिन फैशन और इतिहास कंटेंट क्रिएटर माए शरीफी के अनुसार, सबसे ज्यादा खूबसूरत वेडिंग ड्रेस प्रिंसेस डायना का नहीं, बल्कि एडविज एलिसाबेथ चार्लोट होल्स्टीन-गोट्टॉर्प का है, जो स्वीडन की क्वीन चार्लोटा के नाम से जानी जाती हैं. हाथीदांत रंग के रेशमी टैफेटा और लेस से बना यह गाउन, जिसमें 25 फुट लंबी ट्रेल और 140 मीटर लंबा ट्यूल का घूंघट था. उन्होंने 1981 में सेंट पॉल कैथेड्रल में तत्कालीन वेल्स के राजकुमार, राजा चार्ल्स से शादी के समय पहना था.

वहीं, आज के समय में केट मिडलटन, किम कार्दशियन और प्रियंका चोपड़ा के वेडिंग गाउन को बेहद खूबसूरत माना जाता है. हालांकि, फैशन और इतिहास पर कंटेंट क्रिएट करने वाली माए शरीफी के अनुसार, 'सबसे असाधारण वेडिंग ड्रेस' प्रिंसेस डायना, केट मिडलटन या किम कार्दशियन की नहीं, बल्कि एडविज एलिजाबेथ शार्लोट होल्स्टीन-गोटॉर्प की थी.

ड्रेस की खासियत

एडविज एलिसाबेथ चार्लोट ने 1774 में अपने चचेरे भाई चार्ल्स, ड्यूक ऑफ सोडरमैनलैंड से शादी की थी, क्योंकि उनके भाई, राजा उत्तराधिकारी प्रदान करने में असमर्थ थे. उनका वेडिंग ड्रेस मैरी एंटोनिएट के वेडिंग ड्रेस से प्रेरित था और इसमें चांदी के कपड़े और हीरों की बारीक नक्काशी थी. यह बेहद भव्य, कई परतों वाला और चांदी के झिलमिलाते आभूषणों से भरा हुआ था, जिसमें एक बहुत ही बारीक नक्काशी वाला चोली और बड़े-बड़े कमरबंद थे.

डिफंक्ट फैशन द्वारा फरवरी 2023 में साझा की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार, यह ड्रेस अपनी पतली कमर के लिए भी मशहूर है. हालांकि, यह इस दुखद तथ्य की ओर भी इशारा करती है कि पहनने वाली की शादी मात्र 14 वर्ष की आयु में हुई थी. द गार्जियन की 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह पोशाक वर्साय में दरबारी पोशाकों की एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई थी, जो यह दर्शाती है कि कैसे कपड़े यूरोप के शाही परिवारों के भीतर सत्ता के पदानुक्रम का एक दृश्य प्रतिनिधित्व बन गए थे.

