दिव्यांग बच्चे के इलाज के पैसे दे रही थी मां, डॉक्टर ने अपने काम से जीता सबका दिल

Doctor Viral Video: जब जेब में पैसे कम हों और सामने बीमार अपना हो, तो इंसान की आंखों में इलाज से पहले डर उतर आता है. ऐसे में अगर कोई डॉक्टर दवा के साथ इंसानियत भी दे दे, तो वो पल जिंदगी भर के लिए दिल में बस जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो आज लाखों लोगों की आंखें नम कर रहा है. जहां एक बुजुर्ग अम्मा डॉक्टर को पैसे नहीं, दुआ देना चाहती हैं और डॉक्टर कहता है, 'अम्मा, आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी फीस है.'

जब इलाज से ज्यादा अहम बन गई इंसानियत (doctor refused fees)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला अपने बीमार पोते को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती हैं. इलाज के बाद अम्मा कांपते हाथों से कुछ छुट्टे नोट डॉक्टर की ओर बढ़ाती हैं, लेकिन डॉक्टर बड़े अदब और मोहब्बत से पैसे लेने से इनकार कर देते हैं. डॉक्टर कहते हैं, 'अम्मा, आपके आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी हैं.' ये सुनते ही बुजुर्ग महिला इमोशनल हो जाती हैं. उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून साफ दिखता है. वे डॉक्टर पर दुआओं की बारिश कर देती हैं और प्यार से उनका हाथ थाम लेती हैं.

A doctor treated a special child without charging money.



MOTHER : "Please take the money."



Doctor gently refused to take money.



Touched by his compassion, she folded her hands and offered heartfelt blessings ❤️ pic.twitter.com/ZCeJpzMYIL — News Algebra (@NewsAlgebraIND) January 5, 2026

वीडियो में छिपा एक गहरा सामाजिक सच (doctor blessings story)

वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अम्मा की आर्थिक हालत मजबूत नहीं है. आज के दौर में, जहां कई अस्पताल इलाज से पहले फीस की शर्त रखते हैं, वहां ये दृश्य लोगों को झकझोर रहा है. यही वजह है कि लाखों लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर दुआओं की बारिश (Social Media Reactions and Blessings)

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी कम इमोशनल नहीं हैं. एक यूजर ने लिखा, 'दुनिया में नेकी करते रहो, पता नहीं किसकी दुआ कब काम आ जाए.' दूसरे ने कहा, 'पैसे तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन दुआ इंसान को उम्र भर बचाती है.' कई यूजर्स ने लिखा कि आज के समय में ऐसे डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, क्योंकि बहुत जगह इलाज एक धंधा बन चुका है.

ये भी पढ़ें:-मौत के बाद दोबारा जी उठी महिला, बताया- उस पार की दुनिया में क्या-क्या देखा

ये भी पढ़ें:-मां को छोड़ने वृद्धाश्रम में आई बेटी, शख्स ने पूछी वजह तो बोली- मेरे घर में जगह नहीं, रो पड़ी महिला