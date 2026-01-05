विज्ञापन
दिव्यांग बच्चे के इलाज के पैसे दे रही थी मां, डॉक्टर ने अपने काम से जीता सबका दिल

महंगाई और महंगे इलाज के दौर में जब अस्पताल डर बनते जा रहे हैं, तब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक डॉक्टर का वीडियो लोगों को इंसानियत की याद दिला रहा है. एक बुजुर्ग अम्मा इलाज के बाद जब डॉक्टर को छुट्टे नोट थमाती हैं, तो डॉक्टर का जवाब हर दिल को छू जाता है.

Doctor Viral Video: जब जेब में पैसे कम हों और सामने बीमार अपना हो, तो इंसान की आंखों में इलाज से पहले डर उतर आता है. ऐसे में अगर कोई डॉक्टर दवा के साथ इंसानियत भी दे दे, तो वो पल जिंदगी भर के लिए दिल में बस जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो आज लाखों लोगों की आंखें नम कर रहा है. जहां एक बुजुर्ग अम्मा डॉक्टर को पैसे नहीं, दुआ देना चाहती हैं और डॉक्टर कहता है, 'अम्मा, आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी फीस है.'

जब इलाज से ज्यादा अहम बन गई इंसानियत (doctor refused fees)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला अपने बीमार पोते को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती हैं. इलाज के बाद अम्मा कांपते हाथों से कुछ छुट्टे नोट डॉक्टर की ओर बढ़ाती हैं, लेकिन डॉक्टर बड़े अदब और मोहब्बत से पैसे लेने से इनकार कर देते हैं. डॉक्टर कहते हैं, 'अम्मा, आपके आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी हैं.' ये सुनते ही बुजुर्ग महिला इमोशनल हो जाती हैं. उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून साफ दिखता है. वे डॉक्टर पर दुआओं की बारिश कर देती हैं और प्यार से उनका हाथ थाम लेती हैं.

वीडियो में छिपा एक गहरा सामाजिक सच (doctor blessings story)

वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अम्मा की आर्थिक हालत मजबूत नहीं है. आज के दौर में, जहां कई अस्पताल इलाज से पहले फीस की शर्त रखते हैं, वहां ये दृश्य लोगों को झकझोर रहा है. यही वजह है कि लाखों लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर दुआओं की बारिश (Social Media Reactions and Blessings)

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी कम इमोशनल नहीं हैं. एक यूजर ने लिखा, 'दुनिया में नेकी करते रहो, पता नहीं किसकी दुआ कब काम आ जाए.' दूसरे ने कहा, 'पैसे तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन दुआ इंसान को उम्र भर बचाती है.' कई यूजर्स ने लिखा कि आज के समय में ऐसे डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, क्योंकि बहुत जगह इलाज एक धंधा बन चुका है.

