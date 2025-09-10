विज्ञापन
'धाकड़ लड़की' ने अकेले ही चोर की निकाली हवा, देख लोग बोले- क्या चोर बनेगा रे तू

Girl catches thief video: कोस्टा रिका के एक रेस्टोरेंट में महिला ने चोर को पकड़कर ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु मूव से ढेर कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद लोग उसे 'धाकड़ लड़की' और 'शेरनी' कहकर तारीफ कर रहे हैं.

'धाकड़ लड़की' ने अकेले ही चोर की निकाली हवा, देख लोग बोले- क्या चोर बनेगा रे तू
रेस्टोरेंट में चोरी करने आया शख्स, लेकिन महिला की बहादुरी ने सिखा दिया सबक

Woman beats thief viral video: अक्सर चोर महिलाओं को कमजोर समझकर आसान निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी हालात उल्टे पड़ जाते हैं और वही महिला चोर पर भारी पड़ जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ताज़ा वीडियो में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां एक महिला ने चोरी की कोशिश करने वाले शख्स को अकेले ही धराशायी कर दिया.

रेस्टोरेंट में हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा (Woman Beats Thief Solely)

यह घटना कोस्टा रिका के एक रेस्टोरेंट की है. महिला नाश्ते का बिल भर रही थी, तभी अचानक एक चोर पीछे से आया और उसका बैग छीनने लगा, लेकिन महिला ने तुरंत समझदारी दिखाई और पलभर में चोर को जमीन पर गिरा दिया. लोग यह देखकर हैरान रह गए कि एक नाज़ुक दिखने वाली महिला इतनी ताकत और सूझबूझ दिखा सकती है.

'जिउ-जित्सु मूव' से चोर को किया ढेर (Woman Beats Thief who robbed his Purse)

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने चोर को पकड़ने के लिए 'ट्रायंगल चोक' नाम की एक ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु तकनीक का इस्तेमाल किया. यह मूव आमतौर पर प्रोफेशनल फाइटर्स इस्तेमाल करते हैं. महिला ने बिना ट्रेनिंग लिए ही यह स्टेप इतनी सटीकता से किया कि चोर की सारी हवा निकल गई. वह तब तक चोर को दबाए रही जब तक रेस्टोरेंट स्टाफ ने पुलिस को बुला नहीं लिया. महिला का कहना है कि उसने यह मूव सीखा नहीं था, बल्कि उस पल की परिस्थितियों ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (Chor ko Ladki ne Jameen par Girakar Mara)

यह वीडियो एक्स (Twitter) पर @PicturesFoIder नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. हजारों लोगों ने इसे लाइक किया है और महिला की हिम्मत की तारीफ की है. वीडियो देखकर लोग महिला की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, उसे ही चोर को संभालने दो, बाकी सब बेकार हैं. दूसरे ने कहा, तेज सोच और सही वक्त पर सही काम… यही असली ताकत है. एक ने मजाक किया, चोर के लिए शर्म की बात है और लड़की के लिए सम्मान की.

