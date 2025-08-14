विज्ञापन
विशेष लिंक

चोर ने खुद बताया चोरी का लेटेस्ट तरीका, न छैनी-न हथौड़ा...बिना शोर-शराबे मिनटों में टूट जाएगा ताला

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ताला तोड़ने की आसान और खतरनाक ट्रिक दिखाई गई है. कुछ सेकंड में ताला खुलने वाला यह तरीका लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
चोर ने खुद बताया चोरी का लेटेस्ट तरीका, न छैनी-न हथौड़ा...बिना शोर-शराबे मिनटों में टूट जाएगा ताला
लाइटर और सिरिंज से खुला ताला, वीडियो देख लोग बोले- अब तो नींद उड़ गई

Tala Todne Ka Aasan Tarika: कभी ताले को घर और कीमती सामान की सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों की इस सोच को हिला रहा है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक चोर बेहद आसान और बिना शोर-शराबे के कुछ सेकंड में ताला तोड़ देता है.

वीडियो में क्या दिखा? (viral lock breaking trick)

इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स के हाथ में पेट्रोल या केरोसिन से भरी सिरिंज और एक लाइटर है. वह ताले के चाबी वाले छेद और ऊपर के हिस्से में सिरिंज से तरल डालता है. कुछ सेकंड रुकने के बाद, वह चाबी के छेद में लाइटर जलाता है. आग लगते ही ताले का प्लास्टिक हिस्सा पिघलने लगता है और फिर हल्का खींचते ही ताला खुल जाता है.

चोर का दावा और लोगों की प्रतिक्रिया (easy way to break lock)

वीडियो में चोर खुद बताता है कि आजकल के कई तालों में प्लास्टिक की पतली परत होती है. आग लगने पर यह पिघल जाती है, जिससे ताला तुरंत खुल जाता है. इस ट्रिक को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की चिंता बढ़ गई. कुछ ने कहा कि अब घर की सुरक्षा के लिए ताले पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है.

सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन (lock opening viral video)

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पेज @flirting.lines ने शेयर किया है, जिसे अब तक 6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने मजेदार रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, कौन कहता है इंडिया में टैलेंट नहीं? चोर 3030 में जी रहे हैं. दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, हां, सबको बता दो ताकि जिन्हें नहीं पता, वो भी सीख जाएं. एक और ने मजाक में लिखा, चोर रॉक्ड, पुलिस शॉक्ड.

सुरक्षा के लिए चेतावनी (tala todne ka video)

भले ही वीडियो में दिखाया गया तरीका चौंकाने वाला है, लेकिन यह घर की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. लोगों का मानना है कि अब बेहतर क्वालिटी और मजबूत डिजाइन वाले ताले इस्तेमाल करने का समय आ गया है, ताकि ऐसी तकनीकों से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Lock Breaking Trick, Easy Way To Break Lock, Lock Opening Viral Video, Thief Lock Hack, Social Media Viral Lock Break
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com