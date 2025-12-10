सेकंड हैंड कपड़ा खरीदने गया बंदा, लिया ऐसा सूट, असलियत पता लगी तो उड़ गए होश

Unexpected luxury clothing find: जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज कब, कहां और कैसे सामने आ जाए...कह नहीं सकते. सोचिए...आप बस टाइमपास के लिए एक थ्रिफ्ट स्टोर में चले जाएं, जेब में कुछ सौ रुपये हो, बिना किसी उम्मीद के और किस्मत आपकी हथेली पर करोड़ों की मुस्कान रख दे...ठीक ऐसा हुआ एक शख्स के साथ, जिसने मजे-मजे में खरीदा 800 रुपये के आसपास का सूट, जो असल में Christian Dior जैसा हाई-एंड ब्रांड निकला.

Goodwill स्टोर में मिला अनमोल खजाना (second-hand store luxury clothes)

Reddit पर एक यूजर ने अपनी कहानी शेयर की, जो अब इंटरनेट की फेवरेट गुड-लक स्टोरी बन चुकी है. वह बिना किसी इरादे के Goodwill (थ्रिफ्ट) स्टोर में घुस गया था. कपड़ों के ढेर में उसे एक ग्रे कलर का सिंपल-सा सूट नजर आया. पहली नजर में सामान्य, फिटिंग परफेक्ट...लेबल और यहीं से कहानी पलट गई. अंदर की टैग पर साफ लिखा था, Christian Dior और फिर तो उसकी खुशियों का मीटर स्ट्रेट आसमान पर चला गया. यूजर ने लिखा, 'यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है...100% वर्जिन वूल का Dior सूट सिर्फ $9.99 में…वो भी 10% डिस्काउंट के साथ.'

स्टोर स्टाफ भी दंग 'क्या ये गलती से तो नहीं रख दिया?' (rs 800 Dior suit)

सूट इतना प्रीमियम था कि एक कर्मचारी उसे मैनेजर तक ले गया, यह सोचकर कि शायद यह गलती से डिस्प्ले में आ गया है. थोड़ी जांच-पड़ताल के बाद मैनेजर मुस्कुराया और बोला- 'Yes… you can take it.' यही सुनकर शख्स की खुशी चौगुनी हो गई. उसने बताया कि उसकी मां प्रोफेशनल सीमरस्ट्रीस हैं, तो वह सूट को अपने हिसाब से हाई-क्लास फिट में अल्टर करवा रहा है.

Reddit पर चर्चा का बवंडर 'इतना दुर्लभ सूट..ये कैसे मिल गया' (thrift store lucky discovery)

पोस्ट वायरल होते ही दर्जनों कमेंट्स आने लगे. एक टेलर ने लिखा, 'सूट शानदार है, बस स्लीव्स और पैंट की लंबाई थोड़ी ठीक करवा लेना.' एक यूजर ने फैशन हिस्ट्री बताते हुए कहा, '70s–90s में कई ब्रांड अपने नाम लाइसेंस पर देते थे. Dior के नाम से बने पुरुषों के कपड़े अक्सर Hart Schaffner Marx तैयार करती थी.' एक और यूजर ने लिखा ,'मुझे भी Armani का सूट $20 में मिला था...बाद में $300 में बेच दिया. थ्रिफ्ट स्टोर्स में असली खजाने मिलते हैं.'

