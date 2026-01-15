न्यूयॉर्क और बेंगलुरु के Google ऑफिस में इतना अंतर,सुविधाएं और काम करने का तरीका अलग,लड़की ने क्या-क्या बताया

Google office viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों Google के ऑफिस कल्चर को लेकर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दीक्षा अग्रवाल नाम की महिला ने Google के Bengaluru ऑफिस और New York ऑफिस के बीच का फर्क बड़ी ही दिलचस्प अंदाज में बताया है. उन्होंने कहा कि दोनों जगह काम पूरी गंभीरता और प्रोडक्टिविटी के साथ होता है, लेकिन माहौल का रंग ढंग काफी अलग है.

Bengaluru में एनर्जी, New York में आजादी (Energy in India, Freedom in New York)

दीक्षा के मुताबिक, Google का Bengaluru ऑफिस ज्यादा एनर्जेटिक और टीम फोकस्ड लगता है, जहां लोग मिलकर काम करना पसंद करते हैं. वहीं New York ऑफिस में माहौल ज्यादा इंडिविजुअल फोकस्ड है. उन्होंने वीडियो में ये भी बताया कि New York ऑफिस में शराब और डॉग्स लाने की अनुमति है, जबकि Bengaluru ऑफिस में ऐसा नहीं है. यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा हैरान कर गई.

Google के दो ऑफिस, दो अलग दुनिया (Two Google Offices, Two Different Worlds)

हालांकि, दीक्षा ने साफ किया कि इन फर्कों के बावजूद Google का असली कल्चर हर जगह एक जैसा ही महसूस होता है. उन्होंने कहा कि हर ऑफिस में बड़े सपने देखने की आजादी, नए आइडिया पर भरोसा और खुलकर सोचने का मौका मिलता है. वीडियो के आखिर में उन्होंने कहा, Google हर शहर में अलग है, लेकिन feel हर जगह Google वाली ही आती है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस (Social Media Reacts Strongly)

इस वीडियो को अब तक 68 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इसे insightful reel बता रहे हैं और अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं. इससे पहले भी एक भारतीय महिला ने India vs Japan work culture को लेकर वीडियो शेयर किया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. आज के ग्लोबल वर्क कल्चर में ये समझना जरूरी है कि एक ही कंपनी अलग देशों में कैसे काम करती है.

