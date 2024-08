बाघ के बाड़े में चढ़कर महिला ने की ऐसी हरकत, गुस्साए टाइगर ने मारा झपट्टा, जैसे ही हाथ पर मारा पंजा और फिर जो हुआ...

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महिला रविवार को दोपहर 2 बजे के आसपास न्यू जर्सी के कोहेनज़िक चिड़ियाघर में बंगाल टाइगर के बाड़े में बाड़ पर चढ़ गई. ब्रिजटन पुलिस विभाग के अनुसार, उसने बाघ को छूने की कोशिश की, इस दौरान गुस्से में बाघ ने उसे "लगभग काट ही लिया. गहरे रंग का टॉप और सफेद शॉर्ट्स पहने महिला भीतरी बाड़ में अपनी उंगलियां फंसाकर बाघ को छेड़ रही थी, जबकि बाघ उससे केवल इंच ही दूर था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में महिला जंगली जानवर को लुभाने की कोशिश करती और बाड़े में हाथ डालती नजर आ रही है. 500 पाउंड के बाघ ने उस पर लगभग हमला कर दिया था और उसके हाथ को काटने की कोशिश की. जंगली बिल्ली के करीब आने से पहले ही वह तेजी से पीछे चली गई.

पीपल की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस विभाग ने वीडियो भी पोस्ट किया, जिसे अब हटा दिया गया है. उनके फेसबुक पोस्ट में चिड़ियाघर के बाड़े के पास एक नोटिस की तस्वीर शामिल थी जिसमें कहा गया था, "बाड़ पर न चढ़ें. किसी भी चिड़ियाघर की बाड़ पर चढ़ना शहर के अध्यादेश 247-सी के खिलाफ है."

देखें Video:

LOOK: Bridgeton Police want to identify this woman, who climbed over the tiger enclosure's wooden fence at the Cohanzick Zoo “and began enticing the tiger, almost getting bit by putting her hand through the wire enclosure.” 1/4 pic.twitter.com/DPRFi5xFg1