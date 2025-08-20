विज्ञापन
SDM औरैया रिश्वत लेते CCTV में कैद, वायरल वीडियो पर जांच के आदेश

एसडीएम सदर औरैया ने व्यवस्था कर रखी है कि जिस सीट पर बैठते हैं, उसके सामने की सरकारी मेज में एक दराज है. इसी दराज में लिफाफा लेना पसंद करते हैं. एसडीएम का ये वीडियो पुराना है जो कि अब वायरल हुआ.

लखनऊ:

यूं तो आपने रिश्वत लेने के कई वीडियो देखे और सुने होंगे, अक्सर पुलिसकर्मियों, लेखपालों और अन्य सरकारी बाबुओं को रिश्वत लेते हुए वीडियो में देखा और सुना होगा. लेकिन यूपी के औरैया जनपद में एसडीएम सदर अपने ही सरकारी दफ्तर में लिफाफा जेब में डालते हुए सरकारी ऑफिस में लगे सरकारी सीसीटीवी में कैद हो गए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिलाधिकारी औरैया ने वायरल वीडियो की जांच एडीएम को सौंपते हुए एसडीएम सदर को सदर तहसील से हटाकर जिला मुख्यालय ककोर में संबद्ध कर दिया है.

सीसीटीवी में क्या दिखा

सदर तहसील औरैया में एसडीएम ऑफिस में लगे सरकारी सीसीटीवी में एसडीएम औरैया राकेश कुमार सिंह को एक लिफाफा अपनी मेज की दराज से निकालकर जेब में डालते हुए वीडियो सामने आया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम औरैया को जांच सौंपी गई है और एसडीएम राकेश कुमार को पद से हटाकर जिला मुख्यालय ककोर में संबद्ध कर दिया गया है.

कैसे लेते थे रिश्वत

एसडीएम सदर औरैया ने व्यवस्था कर रखी है कि जिस सीट पर बैठते हैं, उसके सामने की सरकारी मेज में एक दराज है. इसी दराज में लिफाफा लेना पसंद करते हैं, एसडीएम सदर राकेश कुमार. CCTV फुटेज 15 जून 2024 का है, लेकिन फिर भी ये मामला बेहद गंभीर है. फुटेज से साफ दिख रहा है कि तहसीलों में किस तरह भ्रष्टाचार कोने-कोने तक फैला है. औरैया उप जिलाधिकारी सदर राकेश कुमार सिंह का लिफाफा लेते हुए वीडियो उनके ही कार्यालय के सीसीटीवी में कैद हुआ. उनके ही किसी कर्मचारी ने यह फुटेज निकालकर वायरल किया.

पुराने वीडियो पर हंगामा

मंडी सचिव द्वारा लिफाफे को मेज की रैक में रखा गया था. उप जिलाधिकारी ने मंडी सचिव के जाने के काफी देर बाद लिफाफा निकालकर जेब में रख लिया. मंडी सचिव ने लिफाफा रखने के बाद साहब के हाथ जोड़े और बाहर निकल गए. काफी देर बाद एसडीएम साहब ने लिफाफे को धीरे से जेब में रखा और चल दिए. एसडीएम साहब इतने ईमानदार हैं कि कभी भी लिफाफे को सीधे हाथ में नहीं लेते. वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है. कार्यालय में ही लिफाफे लेने का खेल कर्मचारियों ने ही सीसीटीवी से उजागर किया.

मामले की जांच के आदेश

वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी औरैया ने उपरोक्त वायरल वीडियो की जांच एडीएम औरैया को सौंपी और एसडीएम सदर राकेश कुमार को पद से हटाकर जिला मुख्यालय ककोर में संबद्ध कर दिया. एडीएम औरैया अविनाश मौर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे जांच के लिए निर्देशित किया गया है. इसमें जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. इस दौरान उप जिलाधिकारी औरैया को तहसील औरैया से हटाकर कलेक्ट्रेट मुख्यालय संबद्ध किया गया है.

(एनडीटीवी के लिए जाहिद अख्तर की रिपोर्ट)

