सरकारी की कम सैलरी और कॉर्पोरेट नौकरी की ज्यादा, किसमें मिलता है सबसे ज्यादा सुकून, शख्स ने बताया

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स लोगों से एक सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछता नजर आ रहा है. आपके हिसाब से एक महीने की कितनी सैलरी होनी चाहिए जिससे घर आराम से चल सके? यह सवाल सुनने में आसान है, लेकिन इसने इंटरनेट पर बड़ी बहस छेड़ दी है.

SSC CGL की तैयारी से बदली सोच

वीडियो में शख्स बताता है कि जब उसने एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू की थी, तब सपना था कि इंस्पेक्टर की नौकरी लगेगी. लेकिन, समय के साथ पेपर कठिन होते चले गए और सोच भी बदलती गई. 2400 और फिर 2800 ग्रेड पे भी ठीक लगने लगा. आखिरकार उसे 2800 ग्रेड पे पर सरकारी नौकरी मिल गई. नौकरी मिलने के बाद वह अपनी जिंदगी एन्जॉय करने लगा. लेकिन, जब उसने अपने कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले दोस्तों से बात की, तो उन्होंने समझाया कि उसकी सैलरी कम है और इससे आगे चलकर काम नहीं चलेगा.

सरकारी बनाम कॉरपोरेट सोच का फर्क

इसके बाद शख्स ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों से बातचीत की. वहां का नजरिया बिल्कुल अलग था. कम ग्रेड और कम सैलरी वाले कर्मचारी भी संतोष के साथ बेहतर तरीके से जिंदगी जी रहे थे. उनका मानना था कि 'जितनी चादर हो, उतने ही पैर फैलाने चाहिए'. वहीं, कॉरपोरेट सेक्टर की सोच अलग बताई गई, जहां यह सिखाया जाता है कि चादर फैलाओ, क्योंकि पैर हमेशा लंबे ही होते रहेंगे. शख्स कहता है कि उसे अब खुद पता है कि उसे कितना चाहिए, लेकिन वह लोगों से जानना चाहता है कि आपके हिसाब से एक परिवार को महीने में कितनी सैलरी चाहिए?

लोगों की भावुक प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @pradysays नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया है- SSC CGL की नौकरी मिलने के बाद मुझे समझ आया कि सैलरी को लेकर ये कभी न खत्म होने वाली बहस क्यों चल रही है. वीडियो को अब तक 25 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 82 हजार से अधिक लाइक मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग अपने-अपने अनुभव साझा कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि माता-पिता के साथ समय बिताने का मौका ही सबसे बड़ी सैलरी है, चाहे नौकरी कहीं भी हो. दूसरे यूजर ने कहा- कि वेतन से ज्यादा मायने इस बात के हैं कि उस पैसे में कितना आशीर्वाद छिपा है.

यह वीडियो सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, बल्कि संतोष, जीवनशैली और सोच के फर्क को सामने रखता है. शायद इसी वजह से यह वीडियो लाखों लोगों को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है.

