विज्ञापन
विशेष लिंक

3 साल पहले इनकम टैक्स ऑफिसर बना था युवक, आज उसी वायरल VIDEO से निकली शादी की कहानी

तीन साल पहले इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का जो वीडियो वायरल हुआ था, वही आज एक अनोखी शादी की कहानी बन गया है।. महिला ने बताया कि वायरल वीडियो में दिखने वाला युवक आज उसका पति है.

Read Time: 3 mins
Share
3 साल पहले इनकम टैक्स ऑफिसर बना था युवक, आज उसी वायरल VIDEO से निकली शादी की कहानी
वायरल VIDEO से निकली शादी की कहानी

सोशल मीडिया पर एक बार फिर भावुक कर देने वाला वीडियो चर्चा में है. यह वही वीडियो है, जिसमें एक युवक अपने परिवार के साथ बैठकर एसएससी का रिजल्ट देखता है और जैसे ही पता चलता है कि वह इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है, घर में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं. सभी घरवाले भावुक हो जाते हैं. यह वीडियो तीन साल पहले जमकर वायरल हुआ था.

महिला ने किया बड़ा खुलासा

अब इसी पुराने वीडियो को इंस्टाग्राम पर एक महिला ने नए अंदाज में शेयर किया है. वीडियो में वह लैपटॉप पर वही पुराना यूट्यूब वीडियो चलाती दिखती है और बताती है कि नीली टी-शर्ट में नजर आने वाले इस लड़के को देखकर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी लड़के से उसकी शादी हो जाएगी. इसके बाद महिला कैमरा घुमाती है और पास बैठे अपने पति को दिखाती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही युवक है, जो कभी वायरल वीडियो में इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की खुशी मना रहा था.

देखें VIDEO:

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @vedic_virohan नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इसे 12 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 39 हजार से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग इस कहानी को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, उसे लगा था कि महिला इस वीडियो से प्रेरणा लेकर खुद एसएससी सीजीएल क्रैक कर चुकी होंगी. दूसरे यूजर ने महिला को बहुत लकी बताया, वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, यह चलते-फिरते मोटिवेशन हैं.

क्यों लोगों को पसंद आ रही है यह कहानी?

यह वीडियो सिर्फ एक परीक्षा की सफलता नहीं, बल्कि किस्मत, मेहनत और रिश्ते के खूबसूरत मेल की कहानी कहता है. शायद यही वजह है कि तीन साल बाद भी यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और एक बार फिर वायरल हो गया है.

यह भी पढ़ें: IIM अहमदाबाद बनाम हार्वर्ड: 25 लाख या 1.8 करोड़? MBA के बाद कितनी मिलती है सैलरी

सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए छोड़ी IT जॉब, वापस लौटा तो नहीं मिल रही नौकरी

सब्ज़ी बेचने वाली मां को बेटे ने दी CRPF में सिलेक्शन की खबर, फिर जो हुआ, देखकर कोई भी रो पड़ेगा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
SSC Result Viral Video, Income Tax Officer Viral Video, Instagram Viral Couple Story
Get App for Better Experience
Install Now