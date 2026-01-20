3 साल पहले इनकम टैक्स ऑफिसर बना था युवक, आज उसी वायरल VIDEO से निकली शादी की कहानी

सोशल मीडिया पर एक बार फिर भावुक कर देने वाला वीडियो चर्चा में है. यह वही वीडियो है, जिसमें एक युवक अपने परिवार के साथ बैठकर एसएससी का रिजल्ट देखता है और जैसे ही पता चलता है कि वह इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है, घर में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं. सभी घरवाले भावुक हो जाते हैं. यह वीडियो तीन साल पहले जमकर वायरल हुआ था.

महिला ने किया बड़ा खुलासा

अब इसी पुराने वीडियो को इंस्टाग्राम पर एक महिला ने नए अंदाज में शेयर किया है. वीडियो में वह लैपटॉप पर वही पुराना यूट्यूब वीडियो चलाती दिखती है और बताती है कि नीली टी-शर्ट में नजर आने वाले इस लड़के को देखकर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी लड़के से उसकी शादी हो जाएगी. इसके बाद महिला कैमरा घुमाती है और पास बैठे अपने पति को दिखाती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही युवक है, जो कभी वायरल वीडियो में इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की खुशी मना रहा था.

देखें VIDEO:

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @vedic_virohan नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इसे 12 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 39 हजार से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग इस कहानी को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, उसे लगा था कि महिला इस वीडियो से प्रेरणा लेकर खुद एसएससी सीजीएल क्रैक कर चुकी होंगी. दूसरे यूजर ने महिला को बहुत लकी बताया, वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, यह चलते-फिरते मोटिवेशन हैं.

क्यों लोगों को पसंद आ रही है यह कहानी?

यह वीडियो सिर्फ एक परीक्षा की सफलता नहीं, बल्कि किस्मत, मेहनत और रिश्ते के खूबसूरत मेल की कहानी कहता है. शायद यही वजह है कि तीन साल बाद भी यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और एक बार फिर वायरल हो गया है.

