चलती बाइक पर चप्पल से पति की कुटाई करती दिखी पत्नी, वायरल Video पर बोले यूजर्स- यही हरकत एक पुरुष की होती तो...

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला चलती बाइक पर अपने पति को चप्पल से पीट रही है. एक्स अकाउंट @gharkekalesh के अनुसार, यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई. हालांकि, एनडीटीवी वीडियो की तारीख और स्थान की पुष्टि नहीं करता है.

वीडियो में, शख्स बाइक चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पीछे बैठी महिला अचानक अपनी चप्पल उतारकर उसे पीटना शुरू कर देती है. इस दौरान शख्स बिलकुल शांत होकर गाड़ी चलाता रहता है और अपना सिर घुमाने या वार पर प्रतिक्रिया करने से बचता है, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है.

देखें Video:

Kalesh b/w Husband and wife on running bike, Wife started beating her husband over some mutual dispute In Lucknow UP pic.twitter.com/7Nay1x9tgi